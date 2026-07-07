Policía de Zapopan reporta el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en un canal de aguas pluviales

La mañana de este martes, el reporte de un cuerpo flotando en un canal de aguas pluviales en el municipio de Zapopan alertó a vecinos de la colonia Plaza Guadalupe y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Los hechos sucedieron en el cruce de las avenidas Piotr Tchaikovski y Guadalupe, en la colonia ya citada, donde, de acuerdo con el reporte hecho al 911, se encontraba flotando el cuerpo de un hombre boca abajo, por lo cual de inmediato acudió al punto una unidad de la Comisaría de Zapopan .

No se sabe si es víctima del temporal de lluvias: Protección Civil y Bomberos

A su llegada, los elementos confirmaron lo que a simple vista era el cuerpo de un hombre vestido con prendas en color negro. Debido a la forma en la que fue encontrado, no fue posible establecer si se le apreciaban lesiones o huellas de violencia, y tampoco se pudieron analizar características de media filiación (descripción detallada, metódica y ordenada de las características físicas de una persona).

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Al sitio acudió también personal de Servicios Médicos, quien corrobora que se trata de un masculino que ya no tenía signos vitales. Tampoco se dio a conocer el tiempo aproximado de evolución cadavérica.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para que determinara conducción y mando del hecho registrado, a fin de que se esclarezca cómo es que llegó el hombre hasta este sitio y cuáles fueron las características del fallecimiento.

También se solicitó en el lugar la presencia de los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, quienes coadyuvarán con las maniobras para la extracción del cadáver y su posterior entrega al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que sea identificado y entregado a sus familiares.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) dio a conocer que se mantendrán pendientes de la actualización del caso por si fuera necesario contabilizar a esta persona como víctima del actual temporal, descartándolo hasta el momento debido a que las autoridades no cuentan con algún reporte activo por la desaparición de alguna persona asociada a la temporada de lluvias.

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FF