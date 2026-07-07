Así puedes aprender a tatuar desde cero GRATIS en Zapopan

¿Siempre has soñado con plasmar tu arte en la piel pero los cursos son demasiado costosos? Hoy es tu día de suerte, porque tienes la oportunidad perfecta para dominar las agujas y la tinta sin gastar un solo peso en tu instrucción profesional. ¡Tu nueva carrera artística comienza aquí!

La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa (DICOE), a través de su exitoso programa CultivArte, ha lanzado una convocatoria que está emocionando a todos los entusiastas del arte corporal; se trata de una invitación abierta para participar en el esperado curso gratuito denominado "Tatuaje desde cero" , una iniciativa brillante diseñada para brindar herramientas prácticas y teóricas a los futuros artistas de la tinta en el municipio de Zapopan.

¿Dónde se realizará el taller “Tatuaje desde cero”?

Las clases se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro Comunitario TEColote Nuevo México, un espacio ideal para fomentar la creatividad y el aprendizaje colectivo.

El curso está estructurado en cuatro sesiones intensivas y dinámicas que se impartirán los días 14, 16, 21 y 23 de julio de 2026, en un horario sumamente accesible de 3:00 a 6:00 pm. Al iniciar el próximo martes 14 de julio, los asistentes tendrán el tiempo perfecto para organizar sus agendas y sumergirse por completo en esta fascinante experiencia educativa que promete transformar su visión artística.

Durante este enriquecedor taller, los participantes no solo aprenderán a sostener una máquina, sino que asimilarán las bases técnicas, éticas y culturales fundamentales del arte del tatuaje. El programa hace un fuerte énfasis en el diseño personal, permitiendo que cada alumno desarrolle su propio estilo único mientras realiza prácticas seguras sobre piel sintética. Comprender la responsabilidad que conlleva tatuar y dominar los aspectos de higiene y respeto cultural son pilares que este curso garantiza enseñar, asegurando que los egresados tengan una formación integral y verdaderamente profesional desde su primer contacto con las agujas.

Materiales indispensables para tu formación artística

Aunque el taller sí es gratis, es indispensable contar con las herramientas adecuadas del oficio. Los alumnos deberán presentarse con una máquina de tatuaje tipo Pen (rotativa), fuente de poder o batería inalámbrica, agujas tipo cartucho (RL, RS y RM), tintas especializadas, piel sintética y ink caps (vasitos para tinta). Además, por cuestiones de higiene y técnica, se requiere vaselina, papel absorbente o servitoallas, guantes de nitrilo, plástico adherente (playo), papel hectográfico para stencil, gel para stencil y un campo clínico estéril o desechable. Contar con este equipo completo garantizará una experiencia de aprendizaje fluida y apegada a los estándares reales de un estudio profesional.

Sabemos que conseguir todo este equipo por cuenta propia puede resultar abrumador o confuso para los principiantes, pero los organizadores han pensado en todo para facilitarte la vida. El maestro del curso ofrece la excelente opción de proporcionar el kit de materiales directamente a un costo mucho menor y sumamente accesible de mil 100 pesos. Si decides aprovechar esta fantástica alternativa para ahorrar tiempo y dinero, el único requisito es que te comuniques con ellos y les comentes tu decisión antes de que inicie el curso, asegurando así que tu paquete esté listo para tu primera clase.

CORTESÍA/ Capacitación Zapopan

Requisitos estrictos para asegurar tu lugar

El proceso de inscripción requiere atención al detalle, ya que la documentación debe subirse de manera impecable para validar tu registro.

Es obligatorio presentar documentos escaneados y completamente legibles; las fotografías no serán aceptadas bajo ninguna circunstancia y el incumplimiento de esta regla resultará en la anulación del registro sin excepción.

Deberás preparar una copia de tu INE vigente por ambos lados, una copia de un comprobante de domicilio en Zapopan que no tenga más de tres meses de haber sido expedido, y finalmente, una copia actualizada de tu CURP del año 2026.

Pasos finales para tu inscripción y contacto

Una vez que tengas todos tus documentos escaneados y listos en tu dispositivo, el siguiente paso para asegurar tu lugar en esta increíble aventura es completar el formulario oficial. Puedes registrarte de manera rápida y sencilla ingresando al enlace proporcionado por la organización: Formulario de Inscripción.

Te recomendamos llenar cada campo con sumo cuidado y verificar que tus archivos adjuntos cumplan con todas las especificaciones mencionadas, garantizando así que tu solicitud sea procesada exitosamente y puedas unirte a esta vibrante comunidad de futuros tatuadores.

Si te surge alguna duda durante el proceso o necesitas asistencia adicional, el equipo organizador está completamente a tu disposición para ayudarte. Para obtener más información, puedes dirigirte directamente a las oficinas de la Dirección de Capacitación y Oferta Educativa (DICOE), ubicadas estratégicamente en Periférico Norte 1467, Colonia Tabachines. También tienes la opción de comunicarte vía telefónica llamando al número 38182200, extensión 3651, donde el personal te brindará toda la orientación necesaria para que no te quedes fuera de este maravilloso curso gratuito que podría cambiar tu vida profesional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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