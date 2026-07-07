IDEFT en Jalisco impulsa certificación para intérpretes de Lengua de Señas Mexicana

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) impulsa la certificación EC1319, un estándar de alto nivel. Esta acreditación se enfoca en intérpretes de conferencia de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y español. La iniciativa busca consolidar a Jalisco como líder nacional en capacitación inclusiva y desarrollo de talento.

Este logro responde a la visión del Gobernador Pablo Lemus Navarro, quien busca consolidar a Jalisco como un referente nacional. Refleja también la prioridad del Gobierno de Jalisco para impulsar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades. El objetivo es proporcionar acceso a servicios profesionales de alta calidad para todas las personas.

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Asimismo, esta estrategia se alinea con la visión de Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco y presidente de la Junta Directiva del IDEFT. Se busca fortalecer la capacitación especializada y la certificación de competencias laborales. Esto eleva la calidad del capital humano y posiciona el Estado en formación para el trabajo.

CORTESÍA

Nuevo estándar eleva la profesionalización

El Estándar de Competencia EC1319 establece criterios técnicos para certificar a intérpretes profesionales de LSM y español. Estos deben desempeñarse en escenarios de alta exigencia, como congresos, conferencias magistrales y medios de comunicación. También incluye eventos internacionales y plataformas de interpretación remota.

A diferencia de otros estándares centrados en servicios básicos, el EC1319 corresponde al Nivel 4 del Sistema Nacional de Competencias. Este nivel está reservado para actividades técnicas y complejas. Demanda un dominio avanzado de ambas lenguas, precisión absoluta en la interpretación y un estricto apego a principios éticos.

La certificación evalúa habilidades especializadas en interpretación consecutiva, simultánea y traducción a la vista. También se valora el dominio gramatical de ambas lenguas y el uso correcto de la dactilología. Se incluyen los clasificadores propios de la LSM, la ética profesional y el manejo técnico de equipos de audio y video.

Riguroso proceso de evaluación y beneficios

Debido a su complejidad, el proceso de evaluación tiene una duración aproximada de cuatro horas continuas. Durante este tiempo, los candidatos deben demostrar un desempeño de alto nivel. Esto garantiza la fidelidad del mensaje, incluso bajo las condiciones de presión propias del ejercicio profesional.

Obtener esta certificación representa una ventaja competitiva significativa para los intérpretes. Acredita su capacidad para intervenir en espacios de comunicación de gran relevancia nacional e internacional. Además, fortalece la accesibilidad y la inclusión, asegurando el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad sorda.

CORTESÍA

El Estándar de Competencia EC1319 cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). También lo apoyan el Gobierno del Estado de Jalisco y el IDEFT. Estas instituciones colaboran para elevar la calidad de la formación y certificación laboral en beneficio de México.

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Con este avance, el IDEFT, bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona, reafirma su compromiso con la excelencia. Destaca por la innovación y la inclusión, posicionando a Jalisco como un referente nacional. Este esfuerzo se enfoca en la formación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana con los más altos estándares profesionales.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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