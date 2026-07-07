Este martes integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes continúan colaborando en el procesamiento de un terreno de amplia extensión en una zona en construcción de Balcones de Santa Anita, reportaron un nuevo hallazgo positivo.

Al parecer, se trata de nuevas bolsas con indicios encontradas dentro del terreno de Tlajomulco, que serán analizados por el personal forense y Ministerio Público para determinar su contenido y a cuántas víctimas podrían corresponder.

Contabilizan 55 bolsas localizadas

En un conteo preliminar, esperando los análisis forenses, el colectivo contabiliza, hasta el día de hoy martes, 55 bolsas localizadas, de las cuales al menos 53 contenían restos humanos y las otras dos, ropa.

Las cifras preliminares también dan cuenta de 17 segmentos humanos y tres cuerpos de personas fallecidas sin identificar, además de cuatro lotes óseos y "cuatro elementos", sin embargo, se reitera que se permanece en espera de las determinaciones oficiales para confirmar o actualizar las cifras de los hallazgos.

Se trata de un terreno de amplias dimensiones donde se pretende construir un nuevo fraccionamiento, en los límites con Alta California y Los Abedules, donde el colectivo labora desde el pasado 7 de abril en coordinación con Ministerios Públicos, Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y autoridades forenses.

La Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco ha insistido en que los hallazgos se han dado en una zona externa a las construcciones, sin embargo, el colectivo ha insistido en que diversos de los indicios localizados se han encontrado en sitios previamente "aplanados" para dichas labores.

Entre enero y junio pasado la Vicefiscalía registra un total de 21 sitios de inhumación clandestina encontrados en Jalisco en distintos municipios de la Zona Metropolitana y el interior del Estado, de los cuales se han extraído los cuerpos de al menos 96 víctimas, según el reporte en la materia dado a conocer públicamente por las autoridades de Jalisco.

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