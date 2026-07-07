Quién es Alejandra Jaramillo, conductora que se burló de la derrota de México ante Inglaterra

La reciente eliminación de la Selección Mexicana en los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026 frente a la Selección de Inglaterra dejó una profunda tristeza en la afición. Sin embargo, el ambiente se encendió en redes debido a las polémicas publicaciones de Alejandra Jaramillo, una conocida conductora de televisión que festejó de forma efusiva la derrota del Tri, desatando la furia de miles de usuarios .

La controversia estalló luego del partido disputado en el Estadio Ciudad de México, donde el cuadro europeo venció al conjunto local con un marcador 3-2. La famosa presentadora de la cadena TelevisaUnivision no ocultó su felicidad y compartió videos saltando de alegría por el resultado .

IG / @ale_jaramillo

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Origen de la rivalidad deportiva

La molestia de la conductora tiene un antecedente directo en la fase previa del torneo, cuando la escuadra dirigida por Javier Aguirre derrotó al representativo de Ecuador, provocando la eliminación del cuadro sudamericano. Este resultado generó una fuerte rivalidad, lo que llevó a varios aficionados ecuatorianos a volcar su apoyo en favor del equipo inglés .

A través de su cuenta oficial de Instagram, la panelista de ¡Siéntese quien pueda! lanzó duros mensajes de burla, agradeciendo de forma irónica a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham. Además, aseguró de forma sarcástica que tiene el poder de "salar" cualquier camiseta de futbol que toca, haciendo alusión a una prenda mexicana que recibió días antes.

Puntos clave de la polémica

El mensaje : En la plataforma X, la actriz escribió: "no pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra", cerrando con un contundente "Chao, bye, bye".

: En la plataforma X, la actriz escribió: "no pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra", cerrando con un contundente "Chao, bye, bye". Exigencia del público: Cientos de usuarios exigieron a la empresa Univision revisar las posturas de su colaboradora, acusándola de incitar al odio.

Quién es la conductora ecuatoriana

Nacida en la provincia de Esmeraldas, la presentadora inició su carrera en los medios de comunicación desde los 12 años de edad en el programa infantil Magneto. Con el paso del tiempo, formó parte de diversos proyectos en su nación de origen, tales como El Matinal, Guerra de Sueños y la telenovela Sí se puede.

Tras sufrir la pérdida de su pareja, decidió mudarse a Miami junto a su hijo para continuar con su desarrollo profesional. Actualmente trabaja en la televisión hispana orientada al público latino de Estados Unidos, una posición que hoy la coloca en el ojo del huracán por sus comentarios sobre el torneo de la FIFA.

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FF