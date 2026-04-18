Un grupo de 40 policías de Jalisco concluyó el Curso de Operaciones Tácticas Urbanas (OTU), el cual fue impartido por instructores del grupo COPES de la Policía Nacional de Colombia, como parte de la preparación en materia de seguridad rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

En esta capacitación participaron elementos de la Policía Estatal, así como de corporaciones de Guadalajara, Zapopan y la Policía Metropolitana, quienes reforzaron habilidades en intervención táctica, manejo de situaciones de alto riesgo y toma de decisiones en escenarios críticos.

Durante la clausura, el secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, destacó el alcance del curso.

“De ahora en adelante, Colombia y Jalisco no solo comparten tácticas y conocimientos, comparten emociones, amistad, pero, sobre todo, fraternidad, hermandad, una hermandad que nos impulsa a trabajar juntos por la seguridad y la protección ciudadana”, expresó.

Además, señaló que la capacitación tiene un impacto directo en el trabajo operativo de los elementos.

“El distintivo que portarán tras culminar este curso no es solo un parche en el brazo; representa todo el conocimiento que adquirieron, y que será trasladado para preservar el patrimonio e integridad del Estado y los visitantes provenientes del mundo entero”.

El curso tuvo una duración de cinco semanas e incluyó ejercicios teóricos y prácticos, simulaciones y evaluaciones continuas orientadas a fortalecer la coordinación y disciplina operativa.

Por su parte, el agregado de la policía ante la Embajada de México, el coronel Norman Andrés Gómez Linares, subrayó la relevancia de este tipo de entrenamientos en el contexto del Mundial.

“Queremos que esto sea un inicio y ustedes son pioneros en Guadalajara con el tema del Mundial. Agradecemos la voluntad de hacer grandes las instituciones, esto no fue solo un entrenamiento, esto es una retroalimentación de culturas” señaló el coronel.

Estas acciones forman parte de la preparación institucional rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, así como del fortalecimiento de las capacidades operativas de las corporaciones de seguridad en Jalisco.

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OB