Sheinbaum y España acercan posturas respecto a la conquista de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum, en su visita a España, tocó el tema de la conquista con Pedro Sánchez, jefe de gobierno español. El tópico ha suscitado cierta polémica entre ambos países. Sin embargo, fuentes indican que existió un acercamiento entre ambas partes.

Sánchez y Sheinbaum mantuvieron un encuentro bilateral con motivo de la primera visita a España de la Mandataria mexicana, que se desplazó a Barcelona para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Al término de esa cumbre, ambos líderes celebraron su reunión que, según fuentes del Gobierno, duró casi una hora.

En ella se evidenció una gran sintonía entre el jefe del Ejecutivo y la Presidenta mexicana, según estas fuentes, que informaron de que ambos hablaron de la situación global y de las relaciones de la Unión Europea y México.

También de cómo seguir estrechando los lazos culturales, económicos y sociales entre España y México, aunque no detallaron las conversaciones mantenidas sobre la polémica en relación con la conquista de México.

Sí hizo referencia a ello Sheinbaum en declaraciones a los periodistas al término de la reunión, en la que dijo que comentó a Sánchez la importancia que tiene para su país el reconocimiento de lo que fue la conquista.

En ese contexto, señaló que ha expuesto la grandeza de las culturas originarias de México antes de la llegada de los españoles y que el presidente del Gobierno estuvo de acuerdo con ello.

Incluso le habló de la existencia de una carta de Carlos V en la que reconoce los abusos de Hernán Cortes durante la conquista.

Sheinbaum, que indicó que hay que seguir trabajando en todo ello, reconoció que ha habido ya un acercamiento por parte tanto de Sánchez como de Felipe VI.

Sin embargo, al preguntarle si existe la posibilidad de que pueda tener próximamente una reunión con el rey, apuntó que por ahora no se ha planteado.

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OB