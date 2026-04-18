Trump reacciona a nuevo cierre del estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump aseguró que Irán no cuenta con lo necesario para chantajear a Estados Unidos, luego de que se informara de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz. Además de ello, resaltó el rumbo positivo que han tomado las conversaciones con Teherán, a la vez que confesó que se ha optado por mantener una postura firme."(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos", afirmó el mandatario durante un evento en el Despacho Oval donde no respondió a preguntas de la prensa sobre el conflicto en Medio Oriente.En momentos más información…