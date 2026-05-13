Policía de Jalisco libera a dos personas privadas de la libertad en Jardines del Country

Una fuerte movilización policíaca alertó a vecinas y vecinos de la colonia Lagos del Country, en Guadalajara, tras el rescate de dos personas que se hallaban privadas de la libertad en una vivienda de la calle Misioneros.

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Fueron oficiales de la Secretaría de Seguridad Jalisco quienes liberaron a las dos personas, las cuales se encontraban amarradas y amordazadas al interior de la vivienda , localizada a partir de reportes generados al número de emergencias 9-1-1.

CORTESÍA/SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

En ellos se alertaba a las autoridades sobre la presunta privación de la libertad de personas, quienes se habrían encontrado plagiadas en este sitio desde el pasado lunes. Los hechos ocurrieron en una finca ubicada entre Misioneros y avenida Fidel Velázquez.

Según lo reportado, momentos antes de hacer el llamado a los números de emergencia, se observó que un hombre abandonó el sitio corriendo, lo cual pareció sospechoso, considerando además que se había percibido que las víctimas estarían en un cuarto de la terraza, donde el supuesto implicado (expareja sentimental de una de las personas afectadas) las amenazaba de muerte con un hacha.

Incluso, uno de los reportes señalaba "que el sujeto señalado supuestamente vende drogas". Al arribo de los uniformados, llegó un familiar al domicilio, quien tras entrevistarse con los oficiales y conocer la situación, les permitió el ingreso. Luego de una búsqueda al interior, se localizó a un hombre y a una mujer, ambos amarrados y amordazados en la parte superior de la vivienda.

Fiscalía Estatal ya investiga el caso ocurrido en Lagos del Country

"Ante esto, policías liberaron a las dos personas y solicitaron a Servicios Médicos Municipales verificar su estado de salud. A su vez, también pidieron el apoyo de la Unidad Policial de Atención en Crisis (UPAC) de la Secretaría para brindar las primeras atenciones psicológicas, así como de Código Violeta", refirió la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

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De lo anterior se hizo del conocimiento al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, cuyos agentes se encargarán de recabar toda la información correspondiente para continuar con las investigaciones y dar con el paradero de la persona o las personas responsables.

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