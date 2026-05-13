Como parte de las obras del plan emergente de rehabilitación y modernización de escaleras eléctricas y elevadores en estaciones de los sistemas de transporte público operadas por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), se prevé cerrar accesos a paraderos para llevar a cabo los trabajos, informó el titular, Amílcar López Zepeda.

En tanto, los módulos de baños en paraderos de Mi Macro Periférico, que han sido vandalizados o se encuentran fuera de operación, serán intervenidos durante la última semana de junio y se instalarán juegos infantiles u otro tipo de mobiliario urbano, adelantó.

A la fecha, el 88 por ciento de las escaleras y elevadores en estaciones están en funcionamiento, aseguró. En Periférico Belenes, Lázaro Cárdenas, Central de Autobuses y Patria, de la Línea 3 del Tren Ligero, se sustituirán todos los equipos. "Vamos a hacer algunos ajustes fuertes que van a llevar un proceso, donde incluso vamos a tener que cerrar algunos accesos para hacer el cambio de los equipos", indicó.

El plan emergente, anunciado el pasado 20 de abril, contempla un periodo de 100 días para rehabilitar equipos de las estaciones y alcanzar un 95 por ciento de operatividad permanente. El funcionario detalló que, en una primera etapa, trabajan en los elevadores de Mi Macro Periférico y en las primeras escaleras eléctricas que serán sustituidas, "conforme al plan que se tenía".

En total, en Mi Macro Periférico hay 29 módulos, de los cuales 18 fueron vandalizados. "Hay un plan para intervenir estos espacios que se va a llevar a cabo a partir de la última semana de junio. Algunos se van a retirar y otros, en la zona se van a colocar juegos o algunos otros dispositivos […]. La intervención es independientemente del Mundial en la operación constante del sistema", dijo.

Ampliarán servicio de Tren Ligero por Mundial

En tanto, López Zepeda mencionó que el servicio del Tren Ligero y de algunas rutas en el Centro Histórico funcionará hasta tres horas después del término de las actividades del FIFA Fan Fest. Indicó que realizaron pruebas con la máxima capacidad de trenes para garantizar un servicio de movilidad adecuado durante el Mundial.

"Nunca se había trabajado con esa capacidad de trenes. Trabajamos con 17 trenes en Línea 1, con 11 trenes en Línea 2 y 17 trenes en Línea 3, que digamos es la principal red. En Línea 4 mantuvimos los 10 trenes, no tuvimos ningún inconveniente y aumentamos la demanda durante este partido, en 28 mil pasajeros", anotó.

Además, resaltó, cuentan con ocho rutas alimentadoras del SITREN operando, así como las rutas alimentadoras de la Línea 4. En total, SITEUR maneja más de 115 camiones, sumados a los trenes. "Todo esto estará en funcionamiento, no sólo para el tema del Mundial, sino prácticamente ya lo dejaremos instalado de manera permanente en la operación del sistema", afirmó.

MF