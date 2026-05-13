A solo 28 días del inicio del Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio, el Colectivo Luz de Esperanza Jalisco publicó las fichas de búsqueda de personas desaparecidas pero con una temática especial; inspiradas en las estampas del álbum oficial de Panini de la Copa del Mundo, solo que en lugar de jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo o Hirving Lozano, las imágenes muestran a personas desaparecidas.

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A través de sus redes sociales el Colectivo Luz de Esperanza Jalisco publicó: “El balón vuelve a la cancha …Nuestros desaparecidos cuándo???”, esto luego de que México será uno de los tres países en dónde se disputará el Mundial y Guadalajara será una de las ciudades donde se realizarán varios partidos, situación en la que algunos internautas e integrantes de colectivos consideran acapara la atención del Gobierno y deja a un lado la problemática de desaparecidos.

En las fotos del colectivo permanece la misma estética visual al igual que en las estampas del álbum del Mundial; las y los desaparecidos portan la playera de la Selección mexicana, debajo se pueden leer sus nombres, la fecha de su desaparición y “Jalisco” el Estado en donde se les vio por última vez, en letras grandes dice “Desaparecido”.

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CNB otorgaría más de 15 millones de pesos a Jalisco para la búsqueda de personas

Apenas el pasado lunes se informó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) destinaría este año 15 millones 774 mil pesos a Jalisco, a pesar de que la entidad registra 16 mil 143 personas desaparecidas que aún no han sido localizadas, colocándose como el Estado con más casos de desaparición en el país.

Este recurso forma parte del convenio anual de colaboración que la CNB establece con las entidades federativas para la entrega de subsidios destinados a labores y acciones de búsqueda.

Sin embargo, Jalisco recibirá un presupuesto menor en comparación con otros Estados que tienen menos casos de desaparición. Entidades como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Zacatecas obtendrán más de 30 millones de pesos, es decir, más del doble de lo asignado a Jalisco, pese a contar con un menor número de víctimas desaparecidas.

Para entender mejor: Dan 15 millones de pesos a Jalisco para búsqueda de personas

Con información de Marck Hernández.

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