El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una inversión de dos mil millones de pesos para desarrollar el proyecto Distrito Urbano Expo Guadalajara, una intervención integral que busca transformar la movilidad, el espacio público y la conectividad en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Durante el Primer Informe del presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, José Andrés Orendáin de Obeso, el mandatario estatal adelantó que el proyecto ejecutivo estará listo a finales de agosto y que las obras comenzarían entre septiembre y octubre de este año, con una duración estimada de entre 12 y 14 meses.

Proyecto contempla túnel y renovación urbana

Las obras se concentrarán sobre la avenida Mariano Otero y contemplan la construcción de un túnel vehicular en los carriles centrales para agilizar el tránsito en una zona que suele colapsar durante eventos masivos en Expo Guadalajara.

Mientras tanto, los carriles laterales permanecerán habilitados para el transporte público y maniobras de ascenso y descenso de pasajeros.

“Yo no estoy buscando construir un túnel vehicular por Mariano Otero por debajo de Las Rosas, sería una visión extremadamente limitada; lo que estamos buscando es crear un Distrito Urbano en los alrededores de Expo Guadalajara”, afirmó Lemus.

El Gobernador explicó que el objetivo principal es generar más espacio público, fortalecer la conectividad peatonal y detonar nuevos proyectos turísticos, comerciales y habitacionales en la zona.

Priorizarán movilidad peatonal y seguridad

El proyecto también contempla ampliar banquetas, mejorar la imagen urbana y reducir la velocidad vehicular en avenida Las Rosas para garantizar cruces seguros para peatones.

“Hoy cruzar Mariano Otero por Las Rosas es un deporte de alto riesgo y tenemos que darle seguridad a las personas”, señaló el mandatario.

EL INFORMADOR / J. ACOST

Además, se prevé mejorar la conexión entre hoteles, centros comerciales, zonas habitacionales y Expo Guadalajara para consolidar un corredor urbano más accesible y funcional.

Expo Guadalajara ajustará proyectos previstos

Por su parte, el presidente de Expo Guadalajara, José Andrés Orendáin de Obeso, informó que algunos proyectos previamente planteados, como los puentes peatonales, serán revisados para integrarse al nuevo plan estatal.

“El proyecto que teníamos está ingresado, pero no lo estamos empujando para entender el proyecto del paso deprimido; pensamos que es una solución de más largo plazo para la zona y para la ciudad”, explicó.

Así será el Distrito Urbano Expo Guadalajara

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) detalló previamente que el túnel vehicular tendrá aproximadamente 540 metros de longitud y conectará desde la zona del hotel Sheraton Guadalajara Expo hasta las inmediaciones del Expo Hotel Guadalajara.

La obra incluirá:

Túnel vehicular de cuatro carriles

Reconfiguración semafórica en Mariano Otero y Las Rosas

Paso peatonal sobre la losa del túnel

Cruces seguros y accesibilidad universal

Pavimentación con concreto hidráulico

Mejoras en imagen urbana y espacio público

Además, el proyecto contempla la futura conexión con la Línea 5 del transporte público, la cual se proyecta desde el Parque Agua Azul hasta la zona de Mariano Otero y López Mateos.

Las autoridades indicaron que la intervención se desarrollará por etapas y buscará consolidar un nuevo corredor urbano alrededor de Expo Guadalajara.

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