Hallan cuerpo abandonado en calles de Hacienda Santa Fe

La mañana de este miércoles se registró el hallazgo del cuerpo de un hombre, abandonado en calles de la colonia Hacienda Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga .

La comisaría municipal confirmó que, derivado de un reporte a los números de emergencia, localizaron el cuerpo de la víctima al interior de una camioneta de caja, estacionada sobre una brecha cercana a boulevard Ecuador al cruce con Valle de Juárez, en el fraccionamiento Valle de Tejeda.

Se trataba de un joven, de una edad aparente entre los 20 y los 24 años de edad, de quien no se informaron mayores datos . A simple vista se le observaban heridas de bala.

Los hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal para que se encargue de las averiguaciones correspondientes, mientras que el cuerpo será llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se le practique la autopsia de ley y de que pueda ser reconocido por alguno de sus familiares.

Entre enero y noviembre de este 2025 se han registrado en Jalisco 871 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, en las cuales se investiga el asesinato de mil 108 víctimas .

