La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó la detención de 25 personas en la semana pasada, del lunes 20 al domingo 26 de octubre del 2025. Del total de personas detenidas 19 de ellas fueron por portación de armas de fuego, tres por robos a casa habitación y otras tres por robo de autopartes . A continuación te ofrecemos un recuento de los hechos más destacados.

En la colonia Lomas del Paraíso III se capturó a tres presuntos integrantes de una banda de roba casas. Los tres fueron asegurados luego de que se les observara saliendo con objetos de valor de un domicilio ubicado en Volcán Chichonal y Volcán Ollagüe.

En la colonia Jardines de la Paz se detuvo a Enrique "N" de 38 años luego de que se le sorprendió robando una cámara de vigilancia, un frasco de suplemento alimenticio y ropa para ejercicio de un negocio ubicado sobre avenida Río Nilo y Luis Alfaro. El sujeto habría intentado huir por las azoteas, pero fue asegurado metros después.

En la colonia Las Conchas, se detuvo a Omar Ulises "N" de 24 años de edad y a un menor de edad por presuntamente haber robado autopartes. Al realizar la inspección conforme a protocolo, se les localizaron autorpartes hasta cinco vehículos, valuadas con un precio acumulado de aproximadamente 150 mil pesos.

En coordinación con la Policía Estatal Preventiva y la Policía Metropolitana, se logró frustrar el robo de 58 cajas de bebidas rehidratantes o sueros con un valor acumulado cercano a los 80 mil pesos, las cuales habrían sido extraídas de un tren de carga de Ferromex. Resultado de la operación se detuvieron a cinco hombres en la colonia Jardines del Bosque.

Por otro lado, elementos del escuadrón motorizado GAMAS detuvieron a Juan "N" de 24 años de edad y a Jonathan "N" de 26 años tras una persecución que inició en Lomas del Gallo y terminó en calles de la colonia Jalisco. Se les aseguró una arma de fuego de tipo subametralladora calibre .22 con diversos cartuchos útiles.

En la colonia Industrial, como parte del Operativo Puma, se detuvo a Mayra Cristal "N" de 35 años de edad por transportar alrededor de 7.4 kilos de aparente marihuana.

En la colonia Ladrón de Guevara, se capturó a Gabriel "N" de 34 años de edad, quien habría robado autopartes pertenecientes a dos vehículos estacionados en las calles de la colonia.

En la colonia Prados de Nilo, se aprehendió a José Ricardo "N" de 39 años de edad y a Viviana Elizabeth "N" de 37 años, tras presuntamente haber robado dos celulares, dos cadena y un dije aparentemente de oro a una mujer.

Con el operativo Centro Histórico y en coordinación con el C5, se detuvo a Roxana "N" de 48 años de edad y Ulises "N" de 40, por presuntamente haber privado de la libertad y extorsionar con hasta 50 mil pesos a un hombre al cual engancharon a través de una página de citas, además se les aseguraron dos envoltorios de droga.

Todas las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para integrar sus respectivas carpetas de investigación y determinar su situación legal.

