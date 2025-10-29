Movimiento Ciudadano Jalisco toma protesta a comisiones municipales de Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo

Movimiento Ciudadano Jalisco dio formalidad al inicio de los trabajos de las nuevas comisiones municipales que fortalecerán la estructura del partido en la entidad.

La coordinadora estatal, Mirza Flores, y el secretario de Actas y Acuerdos, César Padilla, encabezaron los actos en los que rindieron protesta Aldo González y Brenda Montañez, como titulares de las comisiones operativas de Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo.

Durante los últimos días de octubre y a lo largo de noviembre, el partido llevará a cabo una intensa agenda de trabajo en las diferentes regiones de Jalisco, con el objetivo de tomar protesta a los equipos que estarán al frente de las comisiones operativas municipales. Se prevé la visita a más de 30 municipios en las próximas semanas.

El proceso forma parte de una estrategia de renovación y fortalecimiento interno, orientada a consolidar la presencia de Movimiento Ciudadano en el estado rumbo a los próximos comicios. El propósito es difundir los resultados de los gobiernos emanados del partido, organizar a la ciudadanía que simpatiza con este proyecto y preparar el camino hacia el proceso electoral de 2027.

La dirigencia estatal confía en conservar los municipios donde actualmente gobierna, recuperar las ciudades medias y ampliar su presencia en el interior del estado, a través de propuestas, diálogo y cercanía con la población.

Las nuevas comisiones operativas permitirán mantener un trabajo constante y próximo con la ciudadanía para continuar promoviendo la idea de que Jalisco está en buenas manos.

"El compromiso que hacemos sí es con Movimiento Ciudadano, pero también con la ciudadanía, quienes con su confianza han hecho de este proyecto la fuerza política más importante del Estado de Jalisco. Es con la gente con la que nos vamos a comprometer para hacer que este Movimiento siga dando buenos gobiernos en todo Jalisco", expuso la coordinadora Mirza Flores respecto a las tomas de protesta de los coordinadores y comisiones municipales.

Al momento, se ha tomado protesta a los comisionados de Acatic y Acatlán de Juárez. En los próximos días se realizará el nombramiento en Atotonilco El Alto, Zapotlán del Rey, y próximamente La Barca el viernes 31 de octubre, mientras que las siguientes ceremonias se llevarán a cabo en Tepatitlán de Morelos, Zapotlanejo, Poncitlán, Ocotlán, Mexticacán y Cañadas de Obregón.

