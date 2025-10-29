A un año de que se aprobara el Plan de Ordenamiento Territorial (POTmet) del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), un instrumento que busca dar mayor orden a la ciudad, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) confirmó que los municipios están avanzando en la actualización de sus planes parciales de desarrollo para este fin.

"Uno de los principales avances que hemos tenido es que el Código Urbano obliga a que todos los municipios deben revisar en su primer año de gobierno si tienen que actualizar sus planes parciales o no, que los planes parciales es donde se define qué se puede hacer en cada uno de los predios de los municipios".

Mantente informado: Agricultores liberan carreteras tras acuerdo por precio del maíz

Sin embargo, la mayoría se encuentra en etapa de consulta, explica Aldo Gil, director de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo del Imeplan:

"El municipio de El Salto está iniciando con sus procesos en donde va a actualizar todo su esquema de planeación territorial; Guadalajara está trabajando en ese proceso, está iniciando con su programa municipal de desarrollo urbano y una segunda etapa. Guadalajara está en el periodo de fotos de consulta; el municipio de Ixtlahuacán ya tiene todo resuelto, fue el primero de todos; dos o tres meses después de que salió el POTmet, Ixtlahuacán se actualizó, se trabajó en conjunto".

"Juanacatlán está trabajando en su programa municipal de desarrollo y también está en etapa de foros de consulta; Tlaquepaque también está iniciando sus procesos para actualizar todo el esquema de prevención; Tonalá acaba de cerrar su periodo de consulta pública y están trabajando en las adecuaciones del documento", indicó.

Mira esto: Natalia Juárez Miranda es nombrada secretaria general del STAUdeG

Municipios como Zapopan y Tlajomulco también están en etapas de consulta y actualizaciones.

El Imeplan destacó que el instrumento permitirá una ciudad más ordenada y puso como ejemplo que, con la primera versión del POTmet, aprobada en 2016, se detuvo el 75% de la vivienda que se pretendía instalar fuera del perímetro de crecimiento establecido.

Además, se resaltó que el 48% de las acciones del POTmet ya están en avances; por ejemplo, áreas naturales protegidas por incorporar en Zapopan, Tlajomulco, Juanacatlán y Zapotlanejo; delimitación de cauces como el Arroyo Seco, Atemajac y El Rosario; estrategia de priorización para renovación de infraestructura peatonal.

También está el definir acciones para atender necesidades de cada centralidad como repoblamiento, consolidación de equipamientos y transporte, disminución de marginación en centralidades emergentes; zonas con prioridad para implementar infraestructura verde y azul, en zonas como Las Mesas, colonia Buenos Aires de Tlaquepaque, San Gaspar en Tonalá, Los Tepetates en Zapotlanejo, entre otras.

Lee también: Detienen a dos hombres por transportar troncos de madera irregular en Atoyac

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB