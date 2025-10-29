Elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), de la Policía del Estado, detuvieron a dos conductores de camiones de carga en el municipio de Atoyac, debido a que transportaban cerca de 130 troncos de madera irregular, y aseguraron la carga.

Los oficiales, asignados a la vigilancia contra la tala y transporte ilegal de recursos naturales, realizaban un recorrido de vigilancia en la Carretera que va de Concepción de Buenos Aires a Unión de Guadalupe cuando les marcaron el alto a los dos conductores a fin de verificar la procedencia del material.

Cada tractocamión transportaba cerca de 65 rollos de madera de hasta dos metros de longitud. Al revisar la guías necesarias para transportar este tipo de carga, los uniformados detectaron irregularidades en los documentos, pues no contaban con fechas de vencimiento y expedición.

Por ello, los detenidos, identificados como Alfonso ‘N’ y Guadalupe ‘N’ de 66 y 29 años, respectivamente, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público federal, donde se determinará su situación legal y se iniciará la respectiva carpeta de investigación.

Estas detenciones forman parte de los operativos coordinados que la Policía del Estado mantiene con la Policía Regional, la Policía Estatal de Caminos, la Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en Jalisco (Proepa) a fin de combatir los delitos contra la biodiversidad, como la tala y transporte ilegal de recursos naturales.

Te puede interesar: Peso TITUBEA frente al dólar en la cotización de apertura del miércoles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB