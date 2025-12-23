El pasado domingo se registró un accidente al norte de Los Angeles, en California: un auto deportivo se salió de la carretera, chocó con una barrera de concreto y posteriormente se incendió. Recientemente se dio a conocer que una persona perdió la vida en el siniestro, se trata de Vince Zampella, cocreador de la saga de videojueos "Call of Duty" .

La cadena NBC Los Angeles, dio a conocer que este accidente ocurrió el pasado 21 de diciembre, alrededor de las 12:45 horas, tiempo local, en una carretera en las montañas de San Gabriel.

Más detalles de la tragedia

La Patrulla de Caminos de California, por su parte, reportó la cinemática del accidente, en el cual uno de los pasajeros del vehículo salió despedido luego del impacto. Además, se informó que otras dos personas que viajaban en el automóvil también murieron. Una fue declarada muerta en el lugar, mientras que la segunda falleció horas después en un hospital. Hasta ahora, no se ha dado a conocer su identidad del pasajero.

Las investigaciones revelaron que Zampella quedó atrapado en el asiento del conductor cuando el vehículo comenzó a incendiarse tras la colisión.

Tras conocerse la noticia, Electronic Arts emitió un comunicado retomado en el que lamentó la trágica muerte del desarrollador.

"Esta es una pérdida inimaginable. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental", señaló un representante de la compañía a través de un comunicado.

Vince Zampella fue cofundador de Infinity Ward, el estudio responsable del nacimiento de "Call of Duty", y posteriormente dirigió Respawn Entertainment, desde donde impulsó títulos como "Titanfall", "Apex Legends" y la saga "Star Wars Jedi".

Zampella tenía 55 años. Hasta ahora, la causa del accidente no ha sido determinada y continúa bajo investigación.

Con información de EFE y SUN.

