Gobierno de Jalisco se deslinda de ser patrocinador del Congreso de Masculinidades

A solo unos días de que se realice el Congreso de Masculinidades Fearless Congress 2026 en el Santuario de los Mártires, el Gobierno de Jalisco se deslindó públicamente del congreso, al aclarar que no participa en la organización o patrocinio del evento y enfatizó que se trata de una iniciativa privada , esto luego de que surgiera la percepción de que contaba con respaldo institucional.

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CORTESÍA/ Gobierno de Jalisco.

A esta postura se sumó el Ayuntamiento de Guadalajara, quien aclaró la mañana de este miércoles que no patrocinará el Congreso de Masculinidades Fearless Congress 2026.

“El Gobierno de Guadalajara aclara que NO patrocinará el Congreso de Masculinidades Fearless Congress 2026, que se llevará a cabo este mes, en el Santuario de los Mártires.

Este congreso es un evento de carácter privado, por lo que no tiene relación alguna con el Gobierno de Guadalajara”, publicó el Gobierno Tapatío en sus redes sociales.

CORTESÍA/X/ @GuadalajaraGob.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, en el sitio oficial del congreso fearlessmasculinity.com/ la marca Ciudad “Guadalajara, Guadalajara”, aparece como patrocinadora.

ESPECIAL/ fearlessmasculinity.com/

¿Qué es el Congreso de Masculinidades Fearless Congress 2026?

El Fearless Congress 2026 fue presentado como el mayor encuentro sobre masculinidades en América Latina, con la participación de ponentes internacionales y un enfoque de desarrollo personal masculino vinculado a corrientes religiosas conservadoras, como Regnum Christi.

Se llevará a cabo del 17 al 19 de abril en el Santuario de los Mártires en Guadalajara.

El congreso ha generado controversia debido a que presuntamente promueve los roles de género al contar con personalidades defensoras de “la familia”, como Eduardo Verástegui, Jordan Peterson, Christofer West y Sarab Rey.

En lo que respecta a la participación en el congreso del actor y activista Eduardo Verástegui, ha generado polémica debido a sus posturas públicas sobre temas de género, lo que ha incrementado la atención sobre qué tipo de masculinidades se abordarán en el congreso.

A través de su sitio oficial el congreso se define como: “Un camino para recuperar el corazón del hombre”

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