Analizan Ley de Ingresos 2026 para Jalisco

El Congreso de Jalisco llevó a cabo una mesa de diálogo sobre la iniciativa de la Ley de Ingresos de 2026. A ella acudió el secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo.

El funcionario estatal indicó que se prevén más de 181 mil millones de pesos para 2026, de los cuales, al menos 155 mil MDP serían ingresos federales y el resto estatales por recaudación y otros conceptos.

Sin embargo, advierte que habrá una baja en la llegada de participaciones federales ante factores como el menor crecimiento económico o menor recaudación, principalmente por el subsidio a las gasolinas.

"La caída en los IEPS de gasolinas por los subsidios a la gasolina ha sido brutal y esas participaciones han caído y no hay nada que las compense. El IEPS, especialmente el adicional de gasolinas mostró variaciones negativas muy fuertes por debajo de lo programado. La Ley de Ingresos para 2026 está planteando cautela, incorporando predicciones conservadoras ante el desempeño poco favorable de este año".

El secretario explicó que el incremento de 5 mil 300 millones de pesos en ingresos federales es menor de lo especificado en el paquete presupuestal federal.

Por otro lado, estima que en 2026 haya menos recaudación por concepto de refrendo vehicular y el impuesto al hospedaje pese a que tendrán un aumento en su costo.

Para el próximo año, se prevén 2 mil 830 millones de pesos recaudados por refrendo mientras que en 2025, cerrarían 3 mil millones, con un costo de mil pesos (2025 fue de 900); en el impuesto al hospedaje, la recaudación pasaría de 745 MDP a 689 MDP, pese a que habría un incremento de 4% a 5%.

"Es el producto de la actualización de años de gente que no se había acercado al pago del refrendo. Lo que esperamos para el próximo año es una recaudación cercana a los 3 mil MDP, pero no llega porque la parte de la regularización de los adeudos está ahí en el 2025".

Las licencias para motociclistas son las que tendrán el mayor incremento: en 2025, cuesta 507 pesos, pero para 2026, se proyecta un costo de 600 pesos para tipo A2 y mil pesos para A3.

La diputada Gabriela Cárdenas justifica que el incremento en el refrendo de motos es para tratar de regularlas.

"Habrá un incremento en la parte del refrendo a motocicletas, casi al doble de lo que estaba planteado con la finalidad de poder ordenar a las motocicletas que el día de hoy causan bastantes accidentes. Nosotros creemos que es un incremento moderado y toda vez que en general no hubo incrementos desproporcionados".

Los costos de licencias también serán incrementados: el precio de la licencia de conducir pasará de 882 pesos a 913 pesos para automovilistas; de 995 a mil 030 pesos para choferes. La aportación para la Cruz Roja Mexicana pasa de 37 a 40 pesos y de 31 a 60 pesos para el Hogar Cabañas.

Otros impuestos que subirían es la tasa al Impuesto sobre la Enajenación de Boletos de Rifas y Sorteos, del 10% al 12%; el Impuesto Sobre Erogaciones de Juegos con Apuestas del artículo 13 Bis, del 8% al 10%; el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado será del 5%.

Luis García, así como la diputada local Mariana Casillas, coincidieron en la viabilidad de un impuesto a la tenencia vehicular en Jalisco.

