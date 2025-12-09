Impulsan desarrollo económico de Zapopan tras gira en Madrid

El Gobierno Municipal de Zapopan llevó a cabo la realización de la Semana de Zapopan en Madrid, la cual fue del 17 al 23 de noviembre pasado en Casa México, en la capital española. El municipio se convirtió en el primero a nivel nacional en recibir una invitación abierta para presentar su identidad cultural, al igual que proyectos estratégicos y oportunidades de inversión.

El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del municipio, Salvador Villaseñor, resaltó que la visita a la ciudad europea permite consolidar vínculos para la atracción de nuevas inversiones y así lograr impulsar el desarrollo económico con oportunidades en sectores estratégicos como innovación, servicios y manufactura avanzada.

"Es para el impulso y desarrollo económico, que es la agenda. El diálogo que hemos estado teniendo conlleva a un desarrollo económico. Es bienestar, buenos salarios", dijo en entrevista.

La visita se basó en tres pilares fundamentales: la ya mencionada atracción de inversión para detonar el desarrollo económico, pero también el pilar religioso y raíces vivas, así como el de gastronomía.

El funcionario municipal resaltó la posibilidad de que lleguen inversionistas españoles candidatos enfocados en temas como la energía renovable, el sector turístico, tiendas departamentales, de logística, entre otras.

"Platicamos de la oferta turística por el tema del Mundial. Hicimos una rueda de prensa en el estadio Santiago Bernabéu donde platicó el presidente municipal del gran valor que tiene Zapopan y Guadalajara como la ciudad más mexicana del Mundial".

En cuanto al tema religioso, se consolidó la primera visita de la imagen de la Virgen de Zapopan al continente europeo, ya que fue trasladada desde Casa México hasta la Iglesia de San Pedro el Viejo, uno de los templos más antiguos de la capital española, donde es venerada la conocida representación de Jesús el Pobre.

"Es una virgen peregrina. Las fiestas de la Romería congregan a más de tres millones de feligreses. Es muy representativo para los mexicanos que estuvimos allá y para los mexicanos que viven en España tuvieron la oportunidad de visitar a esta virgen que para nosotros es la Generala, es muy popular dentro de la república y a nivel nacional y causó buen ánimo".

Las actividades incluyeron la organización de una misa especial en honor a la Virgen, dirigida a la comunidad mexicana, jaliscienses radicados en Europa y público en general.

A la par, se expuso arte religioso que acompañó a la visita de la Virgen de Zapopan, permitiendo la visita de varias personas para actos de fe.

En el caso del eje conocido como "Raíces Vivas", el cual consistió en llevar a representantes de pueblos originarios del municipio, ya que hubo presencia de dos artesanos wixárikas exponiendo artesanías en talleres para adultos mayores, niñas y niños, entre otras actividades.

"Tuvieron un gran éxito estos dos artesanos que por primera vez visitaban España, quedaron encantados. Arropamos nuestras culturas y nuestras tradiciones en el tema prehispánico, en nuestros pueblos originarios".

Villaseñor indicó que la visita de la delegación zapopana fue acompañada con la llamada "Cocina de Barrio", en la que invitaron a las comensales de la fonda "Doña Mica", ubicada en la zona de San Esteban, con el fin de cocinar platillos tradicionales mexicanos "de barrio", como lengua en salsa verde, comidas con salsa amortajadas, entre otras.

Hubo 9 talleres de arte popular con 375 participantes y una visita de más de 500 personas para las distintas actividades que se llevaron a cabo.

YC