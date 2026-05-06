¿Planeas viajar? Zacatecas sorprende con su agenda de festivales 2026

Para los viajeros que andan detrás de un buen descanso, para aquellos que buscan la adrenalina, un rincón para desconectarse del mundo o vivir una aventura en pareja, el estado de Zacatecas cuenta con todo lo anterior y mucho más.

Famoso por sus minas de plata y bella arquitectura en cantera, la Entidad vecina de Jalisco ofrece al viajero un rostro diferente según el momento del año en que decida visitarlo, como lo explica en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR el secretario de turismo de Zacatecas, Le Roy Barragán.

“Tenemos una gran selección de festivales este año”, apunta Barragán vía telefónica, quien en días pasados encabezó la delegación estatal que se presentó en el recién concluido Tianguis Turístico 2026, donde Zacatecas apuntaló su oferta para los viajeros, al tiempo que anunció el incremento de sus conexiones aéreas con la Unión Americana.

Sobre los festivales, señala que en la capital “en julio viene el Festival del Folclor Internacional, que contará con varios países invitados a demostrar a nuestro país su color”.

CORTESÍA / TURISMO ZACATECAS

Tras ello, viene una de las citas más destacadas del año para el Estado y la región, con el arranque en septiembre de la Feria Nacional de Zacatecas. El secretario adelanta que esta edición busca enriquecer su cartelera tanto en el palenque como en el Teatro del Pueblo, “sin dejar de presumir la exposición de minería en el marco de la feria, porque es parte de la identidad que tenemos los zacatecanos. En su conjunto, la feria ofrece un ambientazo”.

Tras los espectáculos masivos de septiembre, el siguiente mes se realizará el Festival Internacional de Teatro de Calle (del 10 al 17 de octubre), “que es hermoso, único en América al convocar a compañías de Europa y Sudamérica para traer su arte y tomar las plazas públicas de la capital”, anota Barragán.

Noviembre marca la vuelta de uno de los encuentros culturales más destacados para Zacatecas, con la celebración del Día de Muertos. Las calles de la capital se adornan con los colores y aromas de la temporada, mostrando el talento e ingenio de artistas y familias en la elaboración de altares. Este año, la celebración contará con Oaxaca como Estado invitado, y Le Roy Barragán promete que dejará estampas memorables, “entre lo que nos compartirán está su Guelaguetza”, adelanta.

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Atentos a la seguridad

El secretario de Turismo de Zacatecas reconoce que la seguridad se ha convertido en un factor determinante para que los viajeros decidan ir o no a un destino.

Afirma que es por ello que en su Entidad se han reforzado los filtros de seguridad, en particular los pertenecientes a la capital del Estado.

Arma tu calendario

Estas son todas las actividades más destacadas de Zacatecas:

Festival Barroco (4 al 20 de julio).

Festival del Folclor Internacional (26 de julio al 2 de agosto).

Festival de Blues & Jazz (26 al 29 de agosto).

Morismas de Bracho (última fin de semana de agosto).

Feria Nacional de Zacatecas (4 al 20 de septiembre).

Festival Internacional del Teatro de Calle (10 al 17 de octubre).

Festival del Día de Muertos (finales de octubre-inicio de noviembre).

Festival de Navidad (diciembre).

Festival Cultural de Zacatecas (marzo-abril 2027).

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¿Cómo me voy?

Desde Guadalajara hay salidas en la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara. Entre las líneas que ofrecen el servicio se cuentan a ETN, Omnibús de México y Futura.

Si decides viajar en auto propio, puedes tomar la autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo. El tiempo en carro particular es de poco más de tres horas.

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