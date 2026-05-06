El día que Guadalajara ardió; este fue el día más caluroso en lo que va del 2026

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha experimentado un clima verdaderamente sofocante, dejando a los ciudadanos buscando refugio ante los intensos rayos del sol. Esta situación ha despertado la preocupación de los tapatíos, quienes se preguntan qué provoca esta severa ola de calor.

Para responder a estas inquietudes, especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) revelaron datos contundentes. A través de un análisis detallado, confirmaron que el pasado mes de abril se posicionó como uno de los más cálidos en 35 años .

El día que el termómetro colapsó en Jalisco y rompió los récords

El meteorólogo Román Castañeda confirmó la fecha exacta que todos sospechaban: el 29 de abril de 2026 se registró oficialmente como el día más caluroso del año hasta ahora . Las condiciones atmosféricas crearon un ambiente pesado que afectó las actividades de miles en la metrópoli.

Durante esa histórica jornada, la temperatura promedio superó los 37 grados centígrados en la capital de Jalisco . Sin embargo, el calor extremo no se limitó a la zona urbana, sino que golpeó con mayor fuerza a otras regiones vulnerables del interior del estado.

En municipios como Colotlán y Bolaños, la situación fue alarmante, ya que el termómetro alcanzó cifras récord de hasta 43 grados centígrados . Estos datos explican por qué los jaliscienses sintieron un ambiente insoportable, marcando un precedente sobre las dinámicas de temperatura actuales.

¿Qué nos espera para el mes de mayo? Una mezcla de lluvia y bochorno intenso

Aunque muchos esperan que las precipitaciones refresquen el ambiente, el experto Julio Zamora Salvador advierte un panorama complejo. Según sus pronósticos, este mes de mayo será significativamente más lluvioso de lo normal, pero paradójicamente mantendrá temperaturas cálidas que requerirán nuestra adaptación .

Esta inusual combinación de alta humedad y calor persistente generará un efecto de bochorno intenso en el Área Metropolitana de Guadalajara. La sensación térmica en las calles podría ser mayor a la de los termómetros, incrementando el riesgo de fatiga en la población.

Tips rápidos y recomendaciones vitales para sobrevivir al clima extremo

Para proteger tu salud, los expertos del IAM recomiendan acciones preventivas clave:

• Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

• Mantenerse en constante hidratación con agua natural.

• Utilizar protector solar diariamente contra la radiación UV.

Además, es fundamental que la ciudadanía consulte activamente el radar meteorológico. Doppler en el sitio web oficial del instituto. Esta herramienta tecnológica te permitirá anticipar con precisión tanto las tormentas repentinas como los picos peligrosos de radiación para planificar tus salidas.

Como tu medio de confianza, en El Informador seguiremos monitoreando estos fenómenos atmosféricos para brindarte información oportuna. Mantente conectado a nuestras plataformas para conocer las actualizaciones del clima y proteger tu bienestar durante esta inusual temporada de transición primaveral en nuestra ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM

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