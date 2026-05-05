¿Cómo añadir a EL INFORMADOR como fuente preferida en Google? Paso a paso para que te aparezca primero

Hoy puedes tomar el control de tu pantalla y garantizar que las noticias más relevantes de Jalisco y México lleguen a ti primero; descubre cómo priorizar nuestro contenido en segundos

Por: Oralia López

Al elegir a EL INFORMADOR como tu medio de cabecera, garantizas que el periodismo local, respaldado por más de un siglo de rigor histórico, se mantenga siempre visible y a un solo clic de distancia en tu pantalla.

Recientemente, el gigante tecnológico Google habilitó una función global conocida como Fuentes Preferidas. Esta innovadora herramienta devuelve el poder de elección a los lectores frente a los constantes y a veces impredecibles cambios del algoritmo. Básicamente, esta configuración permite que tú decidas exactamente qué medios de comunicación aparecen primero en la codiciada sección de "Noticias Destacadas" y en tu feed diario de Google Discover.

Para los habitantes de Guadalajara y de todo el Estado de Jalisco, esto significa tener acceso inmediato a información verificada. Podrás consultar reportes de tráfico, alertas del clima, decisiones políticas o resultados deportivos sin filtros ni intermediarios.

Al elegir a EL INFORMADOR como tu medio de cabecera, garantizas que el periodismo local, respaldado por más de un siglo de rigor histórico, se mantenga siempre visible y a un solo clic de distancia en tu pantalla.

Paso a paso: Cómo añadir a EL INFORMADOR en tu buscador

Configurar esta preferencia es un proceso sencillo que puedes realizar desde cualquier celular, tableta o computadora. Sigue estas instrucciones exactas para lograrlo:

  • Paso 1: Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.
  • Paso 2: Selecciona el ícono cuadrado de los nueve puntos, el cual se encuentra ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla.
  • Paso 3: En el menú desplegable que aparecerá, elige la sección de "Noticias Destacadas" o simplemente busca un tema de actualidad.
  • Paso 4: Escribe "EL INFORMADOR" en la barra de búsqueda para que el sistema despliegue nuestra cobertura más reciente.
  • Paso 5: Localiza el ícono con forma de estrella o la palabra "Guardar" (generalmente ubicado del lado derecho de los resultados) y presiónalo.
 

Con esta sencilla pero poderosa acción, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria.

Asegura tu información también desde Google News

Si eres un usuario frecuente de la aplicación Google News para mantenerte al día, el proceso para priorizar nuestras noticias es igualmente sencillo.

  • Abre la aplicación de noticias directamente en tu dispositivo móvil.
  • Utiliza la herramienta de la lupa en la parte superior y teclea el nombre de nuestro diario.
  • Toca el botón que dice "Seguir", el cual aparecerá de forma destacada en la parte superior derecha de tu pantalla.
 

A partir de este preciso momento, nuestras investigaciones, crónicas deportivas y reportajes dominarán tus recomendaciones personalizadas, evitando que te pierdas los temas que marcan la agenda.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

