Plan Kukulcán: Así será la seguridad del Mundial en México

Todo está listo para el Mundial 2026 en México. El operativo en las tres sedes del país movilizará 99 mil elementos de seguridad y Fuerzas Armadas, así como tecnología de vigilancia para proteger a la población. Estos son los números de la estrategia:

Con un despliegue de más de 99 mil elementos de seguridad y la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales, el Gobierno de México activó el Plan Kukulcán, la estrategia que buscará garantizar la seguridad antes, durante y después de la Copa Mundial 2026 .

El anuncio fue realizado en Zapopan por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien explicó que la estrategia contempla la coordinación de más de 20 dependencias federales con los Gobiernos de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México , las tres sedes mundialistas. “El Plan Kukulcán integra a instituciones del Gabinete de Seguridad y establece mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”.

La estrategia contempla protocolos únicos de actuación, capacitación especializada de los elementos de seguridad, ejercicios de simulación a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana. El objetivo es proteger tanto a la población como a los más de cinco millones de visitantes durante el torneo. “Estas acciones permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y los millones de visitantes”.

¿Cómo es el Plan Kukulcán?

El despliegue incluye 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, 55 mil integrantes de la Secretaría de Seguridad, además de personal estatal, municipal y de seguridad privada. También participarán 188 binomios caninos, más de dos mil 100 vehículos militares, 24 aeronaves y sistemas de drones de vigilancia .

El jefe del Centro de Coordinación del Mundial, general Román Villalvazo, explicó que se conformaron tres fuerzas de tarea conjunta, una por cada sede mundialista, además de siete agrupamientos en sedes alternas —Cancún, Pachuca, Puebla, Querétaro, Tijuana, Toluca y Torreón— donde entrenarán selecciones clasificadas al torneo.

Y se desplegarán agrupamientos de defensa aérea para vigilar el espacio aéreo, además de centros de inteligencia que monitorearán amenazas en tiempo real .

La Secretaría de Marina también tendrá un papel relevante. El almirante Ramón Lara Romero informó que 12 mil 241 elementos participarán en labores de vigilancia marítima, control de puertos y monitoreo digital para detectar posibles amenazas durante el evento.

En materia tecnológica, el plan contempla la instalación de cámaras de videovigilancia, sistemas antidrones, equipos móviles de rayos X para inspección de equipaje y nuevos dispositivos de control migratorio en aeropuertos para agilizar la entrada de visitantes .

¿Y en Jalisco?

En Jalisco, la estrategia reforzará la seguridad en el Estadio AKRON, sede de cuatro partidos, así como en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, zonas hoteleras y centros de entrenamiento de selecciones .

Durante la presentación, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el plan se sustenta en la coordinación entre autoridades y en el fortalecimiento de las capacidades de seguridad.

“Estamos trabajando juntos para garantizar la paz y la seguridad en Jalisco y en todo el país. Queremos que el Mundial 2026 sea una fiesta deportiva que se viva con tranquilidad”.

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OA