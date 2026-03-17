A poco más de una hora y media de la capital jalisciense se encuentra uno de los paisajes naturales más sorprendentes del país: el Cerro de Piedras Bola, también llamado Cerro del Águila, este sitio se ha consolidado como un punto de interés para viajeros, senderistas e investigadores de distintas partes del mundo, atraídos por sus enigmáticas formaciones rocosas.

Ubicado en el municipio de Ahualulco de Mercado, el también conocido Bosque de Piedras Bola es un Área Natural Protegida que resguarda no solo estas singulares esferas, sino también una importante riqueza ecológica, en la zona habitan aves como el aguililla cola roja y el cabezón mexicano, mientras que su vegetación está compuesta por pinos, ocotes y robles.

El principal atractivo del lugar son sus enormes rocas esféricas, consideradas las más grandes del mundo, con diámetros que van desde un metro hasta casi cuatro, aunque este fenómeno también se presenta en otros puntos del planeta, como en Moeraki Boulders, en Nueva Zelanda, las formaciones de Jalisco destacan por su tamaño.

Alrededor de estas piedras existen diversas leyendas; una de las más populares señala que, hace millones de años, gigantes que habitaban la zona de Guachimontones utilizaban estas esferas como canicas.

Sin embargo, la explicación científica más aceptada apunta a un origen volcánico: flujos de lava que, al descender, acumularon minerales y comenzaron a rodar, dando forma a estas curiosas estructuras.

Hoy, este Bosque de Piedras Bola se posiciona como un destino imperdible para quienes buscan naturaleza, misterio y paisajes fuera de lo común, muy cerca de Guadalajara.

ESPECIAL/ Facebook/ Gobierno de Ahualulco de Mercado

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