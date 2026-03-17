Condecoran a Sergio Graf con la insignia de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia

Gracias a su trayectoria en el cuidado del medio ambiente y de los recursos forestales nacionales, así como a la vinculación y colaboración en proyectos naturales entre el Gobierno de México y Finlandia, el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Graf Montero, fue galardonado con la Insignia de la Orden de la Rosa Blanca en grado de Caballero , uno de los más altos reconocimientos que el gobierno del país europeo entrega a personas extranjeras.

Con una trayectoria en temas ambientales que inicia desde que era estudiante en la Universidad de Guadalajara, Graf Montero ha trabajado en conservación de suelos en el Bosque La Primavera, en el Parque Nacional de las Cevenas, en Francia, y en la dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, donde empresas privadas tenían el control del aprovechamiento forestal. En este cargo, detalla, se trabajó en el manejo forestal comunitario, con lo que los ejidos recuperaron el control de sus procesos productivos.

"Más que un reconocimiento personal, lo recibo como un reflejo del trabajo, la dedicación y el compromiso". X / @sergio_grafm

"Trabajando en la vinculación del desarrollo local con la conservación de la biodiversidad. Es una reserva que tiene más de 30 mil habitantes, viviendo dentro y en el entorno inmediato, con derechos sobre la tierra dentro de la reserva ", comenta.

También se desempeñó como académico de la Universidad de Guadalajara, trabajando como profesor investigador y director del Instituto de Energías Renovables. Cuando no se dedica a la investigación, ocupa cargos públicos, como la dirección de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco durante la pasada administración estatal . Además, es asesor del Gobierno del Estado para la agenda internacional de Medio Ambiente ante las Conferencias de las Partes de Cambio Climático y Biodiversidad.

Salto internacional de Graf

Fue en 2009 cuando inició la colaboración con el gobierno de Finlandia. "Ingresé a la Comisión Nacional Forestal por primera vez, como coordinador general de producción y productividad, y ahí es donde inicié mi vinculación con el gobierno de Finlandia en el desarrollo de herramientas para [eficientar la producción forestal] en México ".

Durante esta etapa, de 2009 a 2014, se implementaron programas como la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. También se realizó la implementación de fondos de garantía de crédito para el sector forestal y la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad.

Con Finlandia, indica, comenzó la colaboración con el potencial forestal del país nórdico y una técnica de México reconocida en el mundo: la silvicultura comunitaria.

"Finlandia es uno de los países con mayor potencial forestal en el mundo. Han desarrollado modelos de gestión de los recursos forestales muy innovadores , principalmente porque más o menos una quinta parte de los habitantes de Finlandia tienen derechos sobre los bosques, es decir, son propietarios de terrenos forestales con pequeñas propiedades de 40, 50 hectáreas, y tienen un modelo de organización muy interesante, basado en regiones de abasto", explica.

Entonces, entre ambos gobiernos se construyó un modelo de gestión forestal basado en cuencas de abasto, concentrado en el fortalecimiento de la silvicultura comunitaria –ciencia y técnica dedicada al cultivo, gestión y mantenimiento sostenible de los bosques y masas forestales–.

El compromiso de Graf

Graf Montero reconoce que este reconocimiento es una muestra del trabajo y compromiso de las personas que contribuyen al manejo y conservación de los bosques nacionales, así como en la cooperación entre México y Finlandia.

Desde la Conafor, añade, se trabaja en el fortalecimiento de la silvicultura comunitaria, que califica como "uno de los grandes valores del manejo forestal en México".

"La mayor parte de la acción de la institución está centrada en el apoyo y soporte a las empresas forestales comunitarias para fortalecer su manejo, en este caso, para el aprovechamiento forestal maderable […]. En el marco legal que habilita a la Conafor para incidir en el apoyo de estas comunidades es que los bosques y los ecosistemas forestales son, por ley, de uso de carácter colectivo, de uso común; entonces nuestra atención y gestión en torno a estos ecosistemas está ligada al fortalecimiento de la organización comunitaria".

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FF