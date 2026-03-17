Plan B va al Senado, comparte Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este martes 17 de marzo que su Plan B será enviado este mismo día al Senado de la República .

Después de haber sido desechada su reforma electoral en la Cámara de Diputados, Sheinbaum Pardo informó que hoy enviará su Plan B, con el que están de acuerdo los partidos aliados, Morena y Partido Verde .

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el Plan B tiene que ver con "la reorientación del presupuesto" en los Congresos locales, Senado y cantidad de regidores para que el recurso se quede en los municipios y estados para obra pública .

Este martes, la Presidenta anunció que sería enviada a la Cámara de Senadores, para su discusión.

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