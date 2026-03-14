Un golpe a la trata de personas se logró en Guadalajara con la detención de uno de sus líderes. Estos son los detalles del caso:

Juvenal “N”, alias "El Padrino", identificado como líder de una organización internacional de trata de personas, fue detenido en Jalisco por elementos de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) .

El gabinete de seguridad federal informó que, mediante trabajos de inteligencia, se identificó el municipio de Guadalajara como la principal zona de movilidad de “El Padrino”, quien cuenta con órdenes de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada .

Derivado de lo anterior, se intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia, y durante estas acciones, en la calle Nueva Escocia, los elementos federales detectaron a un individuo que coincidía con las características de "El Padrino".

Luego de corroborar su identidad, los efectivos procedieron a su detención, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas es un delito que consiste en la explotación de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes con diversos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual .

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional señala que “la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, constituye este delito.

El dato

De acuerdo con las investigaciones, Juvenal “N” también operaba en Tijuana, Baja California.

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