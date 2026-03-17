La mañana de este martes 17 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como en Oblatos con 106 puntos IMECA y Santa Fe con 101 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 17 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Oblatos CON 106 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Vallarta con 67 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 17 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 52 Aceptable Atemajac 54 Aceptable Country 70 Aceptable Oblatos 106 Mala Centro 62 Aceptable Tlaquepaque 84 Aceptable Loma Dorada 97 Aceptable Águilas 55 Aceptable Miravalle 94 Aceptable Santa Anita 82 Aceptable Santa Fe 101 Mala Las Pintas 98 Aceptable Vallarta 67 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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