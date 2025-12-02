Durante el 2025, el cambio de placas ha sido un trámite obligatorio para la mayor parte del parque vehicular de la entidad, con el objetivo de que los propietarios cuenten con los diseños que cumplen con la normativa federal vigente. Para realizar ese procedimiento, es necesario presentar una serie de documentos en la oficina recaudadora, como un comprobante de domicilio. En este escenario, aquí te compartimos cuáles son válidos.

¿Qué documentos son aceptados como comprobante de domicilio para el cambio de placas?

Con el objetivo de que todos los propietarios cuenten con las placas de emisión reciente, se implementó desde el inicio del año el Paquetazo 3x1, un esquema que permite realizar el canje y la verificación vehicular de forma gratuita únicamente con el pago del refrendo.

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras, al momento de asistir a la cita, se debe presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025, las placas anteriores, comprobante de domicilio e identificación oficial vigente.

Los documentos aceptados en las recaudadoras de Jalisco como comprobantes de domicilio incluyen los recibos de servicios básicos y otros documentos oficiales, con una antigüedad no mayor a tres meses:

Recibo de luz (CFE)

Recibo de agua

Recibo de teléfono fijo

Recibo de gas

Recibo de televisión de paga o internet

Último recibo del impuesto predial

Diciembre, último mes para hacer el canje de placas gratuito en Jalisco

La Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco anunció que diciembre es el último mes para que los propietarios de vehículos con placas obsoletas realicen el cambio de láminas gratuito.

Las sanciones por no acatar la indicación comenzarán a aplicarse a partir de 1 de enero del 2026, e incluirán multas y la posibilidad de retención del vehículo.

MB

