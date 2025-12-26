El 9 de enero de 2026 comenzará el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y se han dado a conocer los fichajes y nuevos elementos que estrán presentes en los equipos del balompié mexicano, entre ellos Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quienes comienzan una nueva etapa en Chivas. Aquí los detalles.

El mercado de jugadores está activo en Chivas y hay algunos nombres que a comienzan a resonar en los movimientos de invierno, con el objetivo de terminar con una sequía de títulos de Liga MX de casi nueve años .

La directiva del Rebaño Sagrado ha optado por integrar al mexicoamericano Brian Gutiérrez y por traer de regreso desde Cruz Azul a Ángel Sepúlveda.

Brian Gutiérrez

El pasado 12 de diciembre, Chivas oficializó la llegada de Brian Gutiérrez como nuevo refuerzo rumbo al Clausura 2026. A través de sus redes sociales, el conjunto Rojiblanco anunció el traspaso del futbolista desde Chicago Fire, de la Major League Soccer (MLS).

El mediocampista, a lo largo de su carrera, acumuló 164 partidos disputados, en los que marcó 21 goles y brindó 25 asistencias.

La contratación de Gutiérrez forma parte de la apuesta por futbolistas jóvenes con margen de crecimiento y roce internacional, capaces de integrarse con rapidez y ofrecer soluciones inmediatas. El jugador firmó vínculo por cuatro temporadas, reflejo de la confianza de la directiva en su evolución y rendimiento futuro.

Ángel Sepúlveda

Cinco días después de la llegada de Gutiérrez, el delantero Ángel Sepúlveda arribó a Guadalajara para cerrar su incorporación a Chivas, convirtiéndose en el segundo refuerzo del club de cara al Clausura 2026.

El exgoleador de Cruz Azul se mostró emocionado por tener una segunda oportunidad con el conjunto rojiblanco, al considerar que este nuevo reto llega en el mejor momento de su carrera .

En su estadía con los Cementeros, registró 11 participaciones de gol entre anotaciones y asistencias en las distintas competencias disputadas.

Cabe decir que Sepúlveda arriba a Chivas con sed de revancha, luego de una primera etapa con el club Guadalajara (Apertura 2018) marcada por la falta de oportunidades.

Con información de SUN.

