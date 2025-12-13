Los operativos de la Policía Vial en este año han derivado en un incremento sin precedentes en el aseguramiento de motocicletas irregulares. Mientras que en todo 2024 se enviaron al corralón seis mil 775 unidades, en lo que va de 2025 la cifra se disparó a 16 mil 210 unidades retenidas, con corte a noviembre. Más del doble, esto refleja una supervisión más estricta y una estrategia de control que responde al crecimiento acelerado del parque vehicular de dos ruedas.

El comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, explicó que los operativos se han intensificado en coordinación con los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. “Tenemos operativos principalmente en Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y Tonalá”.

La advertencia para los motociclistas es precisa: deben circular con documentos que acrediten la propiedad del vehículo, placas y tarjeta de circulación vigentes, póliza de seguro y casco certificado (para conductor y acompañante), así como respetar las ciclovías, banquetas y zonas peatonales. Y sin zigzagueos ni maniobras riesgosas en las calles.

Las sanciones también se endurecieron. Además de multas de hasta 22 mil 628 pesos, la Policía Vial puede retirar la motocicleta y enviarla al corralón, donde la mayoría no es reclamada porque cuesta más pagar los trámites y adeudos.

Los operativos también se refuerzan en las llamadas “rodadas”, en las que la corporación, apoyada por el Escudo Urbano C5, detiene motocicletas irregulares y evita maniobras peligrosas. En la “rodada” más reciente se aseguraron 135 motos por faltas diversas.

El crecimiento acelerado del parque motociclista —que pasó de 170 mil unidades en 2010 a más de un millón en 2025— se explica, en parte, por la facilidad con la que pueden adquirirse. En muchas tiendas es suficiente con presentar una identificación y un número telefónico para concretar la compra.

Pero las autoridades impulsan cambios: solo pueden entregar las motocicletas emplacadas, registrar cada unidad vendida (número de serie, características y datos del comprador), tramitar el refrendo y la tarjeta de circulación antes de la entrega, además de reportar al Gobierno del Estado las placas asignadas. Sin estos requisitos, la venta será irregular y podrán ser sancionados.

Hay una nueva medida: el Gobierno estatal propone aumentar el refrendo de motocicletas de 385 a 600 pesos el próximo año, como parte de un paquete para fortalecer la regulación.

Para Luis Nazario Ramírez, académico de la UdeG, el aumento “es solo una pieza” y debe venir acompañado de una estrategia integral que incluya exigencias estrictas de seguridad vial.

Jalisco encabeza la proporción nacional de motos por habitante: hay una por cada 8.2 personas, por encima de la Ciudad de México (una por cada 12), según el Inegi.