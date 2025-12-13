Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.Según se informó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Sábado 20 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún