Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se informó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

