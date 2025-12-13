Sábado, 13 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este sábado 13 de diciembre informa que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

