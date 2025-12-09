Debido a que hubo contribuyentes quienes no hicieron en tiempo y forma sus trámites para la dotación de las nuevas placas de circulación vehicular en Jalisco, se han registrado diversas quejas en redes sociales por parte de aquellas personas quienes no encuentran cita para realizar el canje, considerando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Estado de Jalisco ya ha dado a conocer que suspenderá labores en todas sus recaudadoras, desde el el 27 de diciembre y hasta el 2 de enero, la dependencia anunció la previsión de una prórroga.

"Como que van a cerrar, si no hay citas ni para verificación. Estoy buscando desde el mes pasado y hay hasta el 26 de diciembre", señaló por ejemplo Mario Loza. "Los que tenemos placa terminación 0 estamos batallando por citas, debido a todos los que se hicieron 'patos' en su mes correspondiente. Las citas están aglomeradas en diciembre", dijo por su parte Genaro Enciso.

Luis García Sotelo, titular de la SHCP, explicó que se estará emitiendo un recurso en los próximos días para garantizar dicha extensión sin penalización, considerando únicamente a las personas que realicen su pago este 2025, considerando que el Gobierno de Jalisco mantiene el "Paquete 3x1", que incluye en un solo pago el concepto de refrendo, canje de placas y verificación vehicular.

"Lo que vamos a hacer es emitir una disposición que permita que, quien pague el refrendo este año pueda hacer su canje de placas en los siguientes meses, sin problema alguno. Nada más tienen que tener el pago hecho este año, de su refrendo. Si ya pagó el refrendo, como mucha gente ya lo pagó, ya lo pagó, pues ya nada más que haga su cita, y la cita la pueden hacer para enero, para febrero, sin que eso implique un costo adicional para ellos adicional y sin que vaya a implicar una molestia de la autoridad" , adelantó García Sotelo.

Entre las personas que dicen, tener mayor afectación, son las propietarias de vehículos con matrículas con terminación 0 y 09, quienes debían hacer el trámite entre octubre y noviembre; sin embargo, aseguran, desde entonces comenzó el problema de las citas, debido a que las personas con terminaciones previas se fueron retrasando al no hacer el trámite en el mes que les correspondía.

"Mi punto de vista es que deben de dar preferencia al 9 y al 0. Yo tengo el 9 y no me dan cita, tienen que dejar a los morosos al final", comentó por ejemplo Mario Íñiguez. "Yo con terminación 9 quise hacer el tramite desde marzo, para evitar esto y no me lo permitía (el sistema). Ahora todos los morosos saturaron el mes, y es un suplicio hacer el trámite", lamentó por su parte Óscar Villanueva.

Para realizar el trámite lo primero es generar la hoja de pago que incluye el pago por el concepto de refrendo, canje de placas y verificación vehicular, el cual es posible obtener en la liga https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/.

Quedando el pago registrado, ya sea en recaudadora o en línea, la persona deberá proceder a realizar su verificación vehicular en cualquiera de los verificentros del Estado, y conservar la hoja del comprobante de asistencia (hubiera pasado o no la prueba) y, a partir de ello, la persona podrá ingresar nuevamente a la plataforma para generar su cita en el mes de enero o febrero.

Las placas que deben ser canjeadas son aquellas que llevan plasmados los diseños Maguey, Minerva y Gota Roja (verde para el caso de los vehículos híbridos). Para más información las personas pueden consultar la liga https://refrendo.jalisco.gob.mx/.

