Proyectan más presupuesto para transporte público y seguridad en Jalisco en 2026

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 contempla incrementos significativos en los rubros de transporte público, seguridad e infraestructura, tres áreas consideradas prioritarias para el Gobierno de Jalisco. Durante una mesa técnica de análisis en el Congreso local, el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, detalló los montos propuestos para el próximo ejercicio fiscal, que en total ascienden a 181 mil 548 millones de pesos.

En materia de transporte, se proyecta un presupuesto de ocho mil 502 millones de pesos, lo que representa un aumento del 18.5% respecto al 2025. Estos recursos se destinarán a ampliar y modernizar la flota del transporte masivo. Se prevé la adquisición de 11 trenes para las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero, 20 unidades adicionales para el sistema del Peribús, 41 autobuses eléctricos para el sistema articulado que operará por la Carretera a Chapala (entre Periférico y el Aeropuerto de Guadalajara), 112 unidades para el sistema Mi Transporte Tren Ligero (antes Sitren) y 19 camiones eléctricos para Puerto Vallarta, entre otros.

El rubro de seguridad también tendrá un crecimiento relevante. El presupuesto proyectado asciende a 14 mil 144 millones de pesos, que es un incremento del 15%. Uno de los aumentos más notorios corresponde a la agenda de personas desaparecidas, que alcanzaría dos mil 111 millones de pesos. Sin embargo, buena parte de los recursos se dirigirá al fortalecimiento del Escudo Urbano C5, con la instalación de nuevos arcos carreteros, el desarrollo de infraestructura avanzada de videovigilancia y la construcción de su nueva sede, que se prevé cerca de Casa Jalisco.

Para evitar recortes a otras áreas sensibles, diputados de oposición y autoridades estatales analizan una reasignación superior a 300 millones de pesos, con el fin de reforzar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, el DIF Jalisco, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas. La intención es asegurar que estas dependencias cuenten con recursos suficientes para atender la creciente demanda social.

También se pretende fortalecer a la Policía Estatal de Caminos, ampliar el equipamiento de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, impulsar a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y mejorar los mecanismos de atención a víctimas. “Estamos en la contratación de más policías, en el fortalecimiento de la presencia y la vigilancia. La Policía Estatal de Caminos será reforzada con equipamiento y personal para el servicio de las y los jaliscienses”, afirmó García Sotelo.

En infraestructura, el presupuesto crecería 15%, alcanzando 16 mil 525 millones de pesos. Las inversiones se enfocarán en la ampliación y conservación de carreteras, puentes y vialidades, así como en la construcción y modernización de hospitales comunitarios y regionales. Entre los proyectos destacan la conclusión del Hospital Civil de Oriente, el Hospital Regional de Tepatitlán, el Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, un Centro de Atención para Personas con Autismo en Ocotlán y dos nuevas instalaciones para la Red de Hospitales Civiles en Puerto Vallarta y Zapotlán El Grande.

El Congreso de Jalisco debe aprobar el dictamen.

