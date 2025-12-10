“Bájale a tu deuda” forma parte de la estrategia Adelante Zapopan, cuyo fin es ampliar el acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas del municipio. El programa permite unificar adeudos previos y obtener montos de hasta 450 mil pesos bajo tasas preferenciales y con un proceso enteramente digital. En esta nota te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Este esquema cuenta con un Fondo de Garantía de 10 millones de pesos, creado mediante el PROJAL, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (Sedeco) y el Gobierno de Zapopan. El respaldo busca fortalecer la estabilidad financiera de los empresarios en Zapopan.

¿Cómo solicitar el crédito "Bájale a tu deuda"?

Para tramitar el financiamiento de“Bájale a tu deuda”, solo debes cumplir con los requisitos y completar un proceso digital, el cual te compartiremos a continuación:

Verificar elegibilidad

Se solicita que el negocio opere en Zapopan —ya sea por domicilio o actividad comercial— y que la persona titular cuente con un mínimo de 650 puntos en Buró de Crédito, así como con capacidad comprobable de pago. Reunir documentación básica

La plataforma requiere identificación oficial, comprobante de domicilio, información fiscal que acredite actividad empresarial y datos sobre las deudas que se desean unificar. Ingresar al sistema de Adelante Zapopan

La solicitud se realiza en línea, dentro de la plataforma del programa municipal. Ahí se capturan los datos del negocio y el monto que se busca refinanciar. Evaluación por parte de Yo Te Presto

La app, regulada por la CNBV, revisa el historial crediticio, valida la información y determina el monto y la tasa aplicable. Aprobación y formalización

Si la solicitud es aprobada, se firma el contrato correspondiente de forma electrónica. El crédito solo puede usarse para liquidar adeudos previos con instituciones financieras, no para gastos nuevos. Seguimiento digital del crédito

Yo Te Presto gestiona el fondeo, la administración y la cobranza, garantizando la trazabilidad completa.

Estos son algunos de los beneficios del programa “Bájale a tu deuda”

Montos desde 10 mil hasta 450 mil pesos

Plazos de 6 a 36 meses

Tasas anuales que van de 8.9% a 38.9%, según el perfil crediticio

Seguro de vida incluido

Sin penalización por pagos anticipados

Operación 100% digital

Quienes deseen conocer detalles adicionales o confirmar requisitos pueden comunicarse con María José Martínez, titular de Adelante Zapopan, al (33) 3818 2200, extensiones 1136, 1146 y 1141, o escribir al correo mariajose.martinez@zapopan.gob.mx.

El programa estará disponible a partir de inicios del próximo año.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

