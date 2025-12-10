“Bájale a tu deuda” forma parte de la estrategia Adelante Zapopan, cuyo fin es ampliar el acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas del municipio. El programa permite unificar adeudos previos y obtener montos de hasta 450 mil pesos bajo tasas preferenciales y con un proceso enteramente digital. En esta nota te contamos todos los detalles que necesitas saber. Este esquema cuenta con un Fondo de Garantía de 10 millones de pesos, creado mediante el PROJAL, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (Sedeco) y el Gobierno de Zapopan. El respaldo busca fortalecer la estabilidad financiera de los empresarios en Zapopan.Para tramitar el financiamiento de“Bájale a tu deuda”, solo debes cumplir con los requisitos y completar un proceso digital, el cual te compartiremos a continuación:Quienes deseen conocer detalles adicionales o confirmar requisitos pueden comunicarse con María José Martínez, titular de Adelante Zapopan, al (33) 3818 2200, extensiones 1136, 1146 y 1141, o escribir al correo mariajose.martinez@zapopan.gob.mx.El programa estará disponible a partir de inicios del próximo año.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO