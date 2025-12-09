Entre 17 mil y 20 mil productores de maíz blanco en Jalisco serán beneficiarios del apoyo estatal de 150 pesos por tonelada del grano , con lo que se busca llegar al 100 por ciento de maiceros en toda la entidad, señaló el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, Eduardo Ron Ramos.

La ventanilla para registrarse en Jalisco estará abierta hasta el 31 de diciembre en el sitio web https://ventanilladigital.jalisco.gob.mx/sader. Ésta está destinada para aquellos productores que no alcanzaron a registrarse en el apoyo federal y, explicó el funcionario, los productores que ya se inscribieron en la ventanilla de la federación no tienen que repetir el proceso en la convocatoria estatal.

“Yo espero que sean de 17 mil a 20 mil productores beneficiados. Claro que sí (hay presupuesto suficiente para los apoyos), el gobernador Pablo Lemus ya garantizó el apoyo estatal. Nosotros no nos vamos a limitar, por eso abrí ventanilla. No nos vamos a limitar al tema federal, es decir, si enfermedad el federal se registraron hasta el momento 70, 80 por ciento (de productores), pues obviamente nosotros, precisamente, abrimos la ventanilla para que se puedan registrar el 100 por ciento con las características del apoyo”, afirmó Ron Ramos.

Ley de Aguas Nacionales puede atentar contra la productividad de Jalisco: SADER

Por otra parte, el secretario lamentó la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales al considerar que el proceso de transacción se concesione entre particulares será más “burocrático”, pues ahora dependerán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que podría atentar contra la productividad del sector agrario de Jalisco.

“Esto puede tener un proceso muy amplio y eso impacta en la productividad de los productores de Jalisco y de México [...]. Yo si tengo en este momento un vaso de agua, me tomo la mitad porque es lo que necesito para mi campo. Ese medio vaso se podía transferir el título a otros productores; ya con esta nueva iniciativa, ese medio vaso de agua se tiene que regresar para que lo administre CONAGUA.

Te puede interesar: Procuraduría del Trabajo brindará asesorías por incumplimiento de aguinaldo

“¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que CONAGUA tiene una demora desde hace muchos años, que no tiene personal suficiente. Entonces, precisamente eso es lo que va a demorar la resignación de los títulos y es donde se pierde la productividad en el campo de Jalisco”, explicó el funcionario.

Por lo pronto, descartó que productores realicen bloqueos y protestas en la entidad con motivo de la aprobación y reformas a esta Ley. “Afortunadamente se descafeinó y se pueden seguir heredando los títulos. Al final del día más bien hablamos de un volumen total para Jalisco, y eso sigue estando”, finalizó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03



MV