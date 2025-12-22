La Secretaría de Hacienda Pública del Estado agiliza la entrega de nuevas placas como parte del programa de reemplacamiento llevado a cabo durante el año actual y que ha permitido el cambio de más de un millón seis mil placas en Jalisco.

Esto ha permitido reducir los tiempos de atención y entrega de placas a los contribuyentes jaliscienses que acuden a las recaudadoras:

"Fue muy rápido, llegué pasadita de las 8 y ahorita (9:20 am), para como está contemplado en otros municipios, fue rápido, está cómodo, la atención es rápida", dijo Gabriela Muñoz, quien tardó cerca de una hora en el trámite.

Otros contribuyentes como Luis tardaron menos: "Tardaron cinco minutos, fue rápido. Solo me pidieron mi cita, copia de mi INE, copia de mi comprobante de domicilio, de mi factura de ambos lados y listo".

Esto contrasta con lo registrado durante los primeros días de diciembre, tan solo en los primeros días de diciembre, se registraron más de 139 mil cambios de placas debido a la alta demanda registrada.

La alta demanda provocó largos tiempos de espera para el cambio de placas, fue el caso de Roberto Rosalio, quien acudió a cambiar las placas de su vehículo, sin embargo, el primer día tardó tres horas sin que lo recibieran:

"Me regresaron dos veces por el comprobante de domicilio, que no está como quieren". Al día siguiente, acudió nuevamente, pero tardó más aún: "Me dieron cita para el día siguiente, nos dieron una caja 'especial' para el día anterior, llegué a las 8 y salí a las 2. En la fila había gente de la tercera edad y una embarazada".

Acompañó a su papá y también tardó más de dos horas en el CISZ de Zapopan: "De las 6 a las 8:30, pero ya más ordenado y ágil", reconoció.

Guadalupe Valderrama acudió a acompañar a su hija quien debió hacer el cambio de placas hace algunos meses, pero no pudo acudir debido a cuestiones laborales. "Es el carro de mi hija y cuando le tocó la cita, no pudo venir, estaba trabajando y ella es la propietaria entonces, tiene que venir ella. Ahorita, ya salió de vacaciones y ya pudo venir".

Incluso, él tampoco pudo acudir en tiempo y forma: "Me tocaba el número 2 e hice la cita con el 3, tuve que ir a la Central Vieja desde 5:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde".

Usuarios recomiendan acudir en tiempo y forma para llevar a cabo sus trámites relacionados con el cambio de placas de sus vehículos: "Están trabajando para atendernos, que hagan su cambio de placas. Es mejor acudir a tiempo", dijo Alfredo Jiménez.

Los horarios de atención de las oficinas recaudadoras metropolitanas son de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas —con excepción del 25 de diciembre, que permanecerán cerradas— y los sábados de 08:00 a 14:00 horas.

Mientras que la oficina recaudadora 135, ubicada en CISZ Zapopan, cuenta con un horario especial de lunes a viernes, de 08:00 a 22:00 horas, y los sábados de 08:00 a 14:00 horas.

Las personas que no realicen el pago de su refrendo durante 2025 y estén obligadas a sustituir las placas, deberán cubrir en 2026 el costo del cambio que será superior a los dos mil 500 pesos, según lo aprobado en la Ley de Ingresos para 2026 por parte del Congreso de Jalisco mientras que este año el trámite fue incluido con el pago del refrendo, que tiene un costo de $900.

Quienes no han realizado el pago de su refrendo correspondiente a 2025, tienen hasta el próximo 26 de diciembre para hacerlo, con el fin de cumplir con el requisito indispensable para agendar una cita de sustitución de placas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, lapso que abarca la prórroga concedida para que se permita el trámite de sustitución sin costo.

El pago del refrendo vehicular 2025 podrá realizarse en línea mediante el portal oficial https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/adeudos.

Quienes ya efectuaron el pago de su refrendo 2025, pero que aún no realizan la sustitución de sus placas, pueden agendar la cita para 2026, y así completar su trámite de manera gratuita a través del portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora.

Requisitos para solicitar el cambio de placas:

Comprobante de domicilio – original y copia

Documento que acredite la propiedad del vehículo - original y copia

Documento que compruebe el pago de refrendo

INE, licencia de conducir o pasaporte – original y copia

Juego de placas anteriores

Comprobante de verificación vehicular 2025 – original y copia

