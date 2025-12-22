La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este lunes 22 de diciembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).A las 3:17 pm la Setran detalló que con motivo del tráfico cargado en Avenida Adolf Horn y Camino Real Agua Amarilla, la ruta A05 Vía 2 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso hacia Chulavista.A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:NA