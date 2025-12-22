La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este lunes 22 de diciembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 3:17 pm la Setran detalló que con motivo del tráfico cargado en Avenida Adolf Horn y Camino Real Agua Amarilla, la ruta A05 Vía 2 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso hacia Chulavista.

Lee también: Aseguran animales en peligro de extinción en Operativo Baratillo

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

En Facebook como @SecretariadeTransporteJal

En X como @TransporteJal

Te recomendamos: Jalisco refuerza vigilancia vial y de seguridad con 140 nuevas motos

NA