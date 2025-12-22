Línea 4 del Tren Ligero mueve a 360 mil pasajeros en su primera semana de operaciones

Este lunes se cumple una semana desde el arranque oficial de operaciones de la nueva Línea 4 del Tren Ligero, en la cual movilizó a 360 mil pasajeros, informó hoy el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Lo anterior, dijo a través de un comunicado, representa una alta respuesta por parte de la ciudadanía, que se refleja en el ahorro de más de 180 mil horas de traslado , según las mediciones del Sistema.

Te puede interesar: Jalisco refuerza vigilancia vial y de seguridad con 140 nuevas motos

"Durante el periodo inicial, los trenes han recorrido más de 33 mil 663 kilómetros a lo largo de sus ocho estaciones, en un trayecto que une a Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, y que corre de manera paralela a las vías de los trenes de carga", señaló el comunicado.

El SITEUR recordó a la ciudadanía que durante una semana más la Línea 4, y sus cinco rutas alimentadoras, se mantendrán sin costo para las personas usuarias , teniendo como último día el 31 de diciembre, con un horario de servicio de las 6:00 a las 21:00 horas. El único día en que cambiará el horario de operación será el jueves 25 de diciembre, abriendo sus puertas a las 8:00 horas y finalizando operaciones a las 21:00 horas.

A partir del 1 de enero próximo, el costo del pasaje del tren y de las alimentadoras será de 9.50 pesos , mientras que en el caso de los trasbordos (alimentadora a tren, tren a alimentadora, tren a Peribús, Peribús a tren), el costo será de medio pasaje con la tarjeta de prepago de Mi Movilidad.

Durante estos días, SITEUR continuará con los procesos de calibración operativa, ajustes de frecuencias, análisis de demanda real y verificación técnica del sistema , por lo cual, dijo el organismo, pueden generarse pausas temporales o variaciones en los intervalos de paso, sin que esto represente riesgo alguno para quienes utilizan el servicio. Sin embargo, afirmó el SITEUR, esto no implica algún riesgo de suspensión del servicio.

También avanzan las obras complementarias relacionadas con entornos de estaciones, instalación de cruceros señalizados y automatizados, infraestructura peatonal y accesos , ninguna de las cuales compromete la seguridad de las personas ni la continuidad del servicio.

Puente peatonal de Las Juntas quedará listo en un plazo de 15 días

En materia de accesibilidad, dijo el SITEUR, el puente peatonal de la estación Las Juntas quedará concluido en un plazo aproximado de 15 días naturales. Además, el elevador de la estación Jalisco 200 Años, que fue vandalizado, ya se encuentra en proceso de reparación.

Respecto a la infraestructura vial, los cruces a nivel que actualmente operan son provisionales y serán sustituidos por definitivos totalmente automatizados en un plazo no mayor a 180 días ; los pasos a desnivel de Constitución, Los Altos y Artesanos, a cargo de Ferromex, avanzan conforme a los tiempos establecidos.

También puedes leer: Termoeléctrica de Jalisco se ubicará en municipio aledaño al AMG: Lemus

La transferencia entre la L4 y Mi Macro Calzada, ubicada en la estación Las Juntas, se encuentra en desarrollo y estará lista en marzo de 2026.

"El Gobierno de Jalisco reitera que la operación de la L4 se mantendrá de manera continua durante la ejecución de las obras complementarias, con garantía en todo momento en la seguridad y el servicio a las y los usuarios, quienes la podrán utilizar de manera gratuita hasta que termine 2025", finalizó el comunicado compartido.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP