Pintan el mural mundialista más grande de Jalisco

Como parte de las acciones de Guadalajara es Mundialista, el municipio, en colaboración con la empresa Comex, pintó el mural mundialista más grande en Jalisco, en una superficie superior a 10 mil metros cuadrados, ubicado en Periférico y la Calzada Independencia.La intervención busca transformar visualmente el espacio público, en equipo con artistas urbanos, y promover el sentido de pertenencia, el orgullo local y la conexión con el deporte. Serán cuatro los espacios intervenidos con esta alianza con la empresa de pintura.Este mural fue realizado por un colectivo tapatío y es el más grande que hay en Guadalajara, pues se intervinieron 10 mil 750 metros cuadrados. Bajo la frase "Guadalajara es Mundialista", el Colectivo plasmó a leyendas del futbol mexicano nacidas en Jalisco y estados vecinos, como Oswaldo Sánchez, Maribel Domínguez, Andrés Guardado y Rafael Márquez, quienes comparten espacio con estrellas internacionales tales como Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, entre otras.Los otros espacios a intervenir son el edificio administrativo de la Secretaría de Educación Jalisco, ubicado en Ávila Camacho; los muros de la Secretaría de Seguridad, en Calle Libertad, así como una pared en el Andador Escorza. Estos murales se suman a los 10 que se pintaron en una primera etapa en sitios como Lázaro Cárdenas y Ramal del Ferrocarril; López Mateos y Américas; López Mateos y Manuel Acuña; López Mateos y Plan de San Luis; Hidalgo y Contreras Medellín, y Niños Héroes y Améicas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS