Medio Maratón Zapopan 2026: ¿A qué hora abren y cierran las calles este fin de semana?

La fiesta deportiva del Medio Maratón Zapopan 2026 reunirá a más de ocho mil corredores, pero también traerá modificaciones importantes en la circulación. Si tienes planes para este fin de semana, es vital que anticipes tus traslados para no quedar atrapado en el tráfico.

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Horarios del Medio Maratón Zapopan 2026

De acuerdo con la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, las restricciones vehiculares comenzarán desde el sábado 16 de mayo a las 10:00 horas. El primer punto afectado será la Avenida Hidalgo, justo frente a la Presidencia Municipal, donde se instalará la zona de salida y meta.

El cierre total del circuito se implementará de forma rigurosa a partir de las 05:00 horas del domingo 17 de mayo. Durante este periodo, el acceso a las calles que conforman la ruta estará estrictamente prohibido para cualquier vehículo motorizado, permitiendo solo el paso de los atletas y unidades de emergencia.

Las autoridades confirmaron que la reapertura de las vialidades se realizará de manera gradual conforme avance el último contingente de corredores. Se estima que el tránsito vehicular quedará liberado por completo y volverá a la normalidad alrededor de las 14:00 horas del mismo domingo.

Cierres viales en Zapopan hoy 17 de mayo

El recorrido de los 21 kilómetros abarcará arterias vitales de la ciudad. Los corredores avanzarán a paso firme por la Avenida Patria, la Avenida Acueducto, el Paseo Royal Country y la emblemática Avenida de las Américas, zonas comerciales que estarán inhabilitadas durante toda la mañana.

Otras vías de gran afluencia que sufrirán cortes totales en su circulación incluyen la Avenida Manuel Ávila Camacho, la Avenida Juan Pablo II y la calle Eva Briseño. La Policía Vial mantendrá un estricto operativo especial en todos estos cruces estratégicos para garantizar la seguridad integral de los asistentes.

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Rutas de camiones que se modifican hoy 17 de mayo

Por su parte, la SETRAN (Secretaría de Transporte de Jalisco) anunció que decenas de rutas de transporte público modificarán sus derroteros temporalmente. Si usas camión, revisa las redes oficiales, ya que rutas como la:

C72

C84

C85

C121A

T16B-C06

T16B-C07

T16B-C08

T08

V04

Debido a los cierres viales del día de hoy, 17 de mayo, las autoridades recomiendan utilizar el Anillo Periférico Norte y la Avenida Federalismo como las principales rutas alternas, ya que mantendrán un flujo constante y libre de corredores durante toda la jornada dominical. Con un poco de paciencia y una buena planificación, podrás disfrutar de tu fin de semana sin contratiempos mientras la ciudad celebra esta gran competencia atlética.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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