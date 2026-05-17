En el marco de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, el municipio de San Pedro Tlaquepaque se pintó de colores con el " Cielo Tejido ", elaborado por mujeres tejedoras de Etzatlán, Jalisco, quienes son reconocidas a nivel internacional por convertir hilos en arte urbano que adornan los espacios públicos.

El secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura, Juan David García Camarena, resaltó que Tlaquepaque se caracteriza por ser rico en tradiciones mexicanas, y ahora se viste de fiesta con la llegada al Andador Independencia de este gran trabajo elaborado por manos artesanales, hecho a base de carpetas de rafia de colores, con un motivo del Mundial.

"Aquí encontrarán no solo la artesanía que nos ha dado prestigio a nivel internacional, sino todo aquello que sea gran parte de la mexicanidad, del orgullo de ser mexicano, como el mariachi, tequila, arquitectura, gastronomía y cultura", apuntó el funcionario.

Destacó que el "Cielo Tejido" cuenta con diseños de diferentes banderas de los países que participarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA con la intención de que se tomen la fotografía y disfruten de algo muy típico de México aquí en el corazón de Tlaquepaque".

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El arte y el deporte se unen en Tlaquepaque

El "Cielo Tejido", que mide casi 100 metros cuadrados, permanecerá en el Andador Independencia hasta el arranque del Mundial , para después trasladarlo a otro punto donde podrá seguirse apreciando el arte urbano en este Pueblo Mágico. En su lugar se colocará otra decoración mundialista para continuar en San Pedro con la mayor fiesta del balompié internacional.

Los artesanos de Etzatlán son muy reconocidos y cuentan con un récord Guinness del "Cielo tejido más grande del mundo".

En el año 2019, 199 artesanas y un artesano rompieron este récord al tejer un aproximado de ocho mil metros cuadrados que cubren las principales calles del municipio. El techo fue elaborado con rafia, en hexágonos de ocho colores.

Este logro no solo puso a Etzatlán en el mapa, sino que también impulsa el turismo y la economía local . La inauguración del "Cielo tejido más grande del mundo" fue un evento importante para sus habitantes.

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FF