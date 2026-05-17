Durante la madrugada de este 17 de mayo, elementos de Base 1 y Base 3 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan combatieron un incendio registrado en el interior de una fábrica de dulces ubicada en el cruce de las calles Amado Aguirre y Enrique Recio, en la colonia Constitución, en el municipio mencionado.Autoridades informaron que, a su arribo, localizaron fuego propagado en un área aproximada de 30 por 30 metros, donde se encontraban almacenados materiales de embalaje, cajas de madera y dos camiones de reparto, los cuales resultaron completamente consumidos.Las labores operativas se concentran en el combate directo al fuego mediante el uso de agua a presión, así como en trabajos de enfriamiento y remoción de materiales para evitar una posible reignición.De manera preliminar, las autoridades no reportan personas lesionadas y descartan riesgo de propagación a fincas o negocios aledaños.La emergencia permanece bajo control y en la zona continúan las maniobras de liquidación y supervisión preventiva.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF