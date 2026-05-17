Durante la madrugada de este 17 de mayo, elementos de Base 1 y Base 3 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan combatieron un incendio registrado en el interior de una fábrica de dulces ubicada en el cruce de las calles Amado Aguirre y Enrique Recio, en la colonia Constitución, en el municipio mencionado.

Autoridades informaron que, a su arribo, localizaron fuego propagado en un área aproximada de 30 por 30 metros, donde se encontraban almacenados materiales de embalaje, cajas de madera y dos camiones de reparto, los cuales resultaron completamente consumidos .

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No hay lesionados ni riesgo de propagación

Las labores operativas se concentran en el combate directo al fuego mediante el uso de agua a presión, así como en trabajos de enfriamiento y remoción de materiales para evitar una posible reignición.

De manera preliminar, las autoridades no reportan personas lesionadas y descartan riesgo de propagación a fincas o negocios aledaños.

La emergencia permanece bajo control y en la zona continúan las maniobras de liquidación y supervisión preventiva.

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FF