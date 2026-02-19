Pignorantes viven incertidumbre ante prolongada huelga en Nacional Monte de Piedad

Roberto Moreno es un padre de familia que el año pasado dejó empeñadas sus joyas en el Nacional Monte de Piedad; sin embargo, debido a la huelga, no puede recuperarlas ni tampoco empeñar otras prendas para obtener ingresos.

Como él, cientos de personas que recurren al empeño de joyas, herramientas de trabajo o electrodomésticos para conseguir recursos —ya sea para enfrentar una emergencia médica, pagar la renta o completar la despensa— ahora no pueden hacerlo debido a la huelga de la institución, la cual está por cumplir cinco meses.

"Hay muchos que vienen a empeñar y otros que quieren recoger; ya pagaron, pero hasta que abramos pueden venir por sus cosas. Lo que tienen que estar haciendo es monitorear cuando ya abramos para que puedan recogerlas", explicó Óscar, un empleado de la institución ubicado afuera de la sucursal de la Calzada Independencia en Guadalajara.

La huelga de Nacional Monte de Piedad inició el pasado 1 de octubre del 2025 luego de que la mayoría de las y los trabajadores decidió apoyar la huelga. Por lo anterior, las 302 sucursales en todo el país permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Mientras las sucursales permanecen cerradas, los pignorantes tienen que recurrir a las alternativas brindadas por la institución para realizar pagos o refrendos, pero no pueden sacar sus pertenencias.

La institución aseguró a los pignorantes que las prendas se encuentran seguras y resguardadas; mientras tanto, los que quieren empeñar tienen que recurrir a otras casas de empeño donde las tasas de interés son más elevadas.

En Nacional Monte de Piedad, las tasas por empeño en joyería van del 3 al 4 por ciento mensual. En las otras casas de empeño, la tasa de financiamiento va desde el 5 por ciento hasta el 15 por ciento mensual.

"Todo depende del peso de la prenda y del monto del préstamo; entre más grande es el préstamo, hay menos interés", explicó una empleada de Mega Empeños.

"Pues sí ha venido más gente a empeñar, pero también llega mucha gente que viene a empeñar y pierde sus cosas; ya las dejan, entonces eso no es viable", dijo otro empleado de la casa de empeño Fundación Dondé.

La suspensión de operaciones de Nacional Monte de Piedad ha generado, además de la interrupción de atención a usuarios, una incertidumbre laboral y falta de ingresos para trabajadores sindicalizados.

