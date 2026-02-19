Jalisco alcanza la meta de 2.1 millones de vacunas aplicadas contra el sarampión

Este jueves el Gobierno de Jalisco dio a conocer que la Entidad ha logrado posicionarse como líder nacional en la aplicación de vacunas contra el sarampión gracias a que, en estas primeras semanas del año, se logró llegar a dos millones 100 mil dosis, "para superar ampliamente las metas establecidas por el Gobierno Federal".

A través de la Secretaría de Salud del Estado, se informó que dicho resultado fue gracias a una estrategia impulsada desde esta dependencia, en coordinación con el OPD Servicios de Salud Jalisco, y otras instancias gubernamentales, con brigadas de vacunación que han recorrido todo el Estado, reforzando el trabajo en unidades de salud de los 125 municipios.

A la vez, señaló, continúa la disminución del rezago en jóvenes, e incluso personas adultas menores de 50 años, quienes carecían de esquemas completos de vacunación contra esta enfermedad.

En este sentido Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de la SSJ, destacó la importancia de este hecho para la seguridad sanitaria del Estado: "En los años 2025 y 2026, hemos logrado aplicar más de 2 millones 100 mil dosis de vacunas contra sarampión, lo que nos permitió, en los esquemas infantiles de 2025, lograr subirlos de un 64% de cobertura a un 89% de cobertura", explicó Rivera Ávila.

El director resaltó que 1.5 millones de vacunas han sido administradas exclusivamente durante el presente año, lo que coloca a Jalisco como la entidad que más dosis contra el sarampión ha aplicado en 2026.

"Con lo anterior, se logra mejorar sustancialmente la cobertura en los esquemas infantiles, que incluyen la primera y segunda dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubeola y parotiditis)", señalaron las autoridades estatales en el comunicado.

El responsable de Salud Pública destacó que, aún cuando hay un incremento en la población protegida contra el sarampión, no se debe bajar la guardia y recomendó seguir las medidas de prevención ante síntomas sospechosos de sarampión.

La fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos llorosos, sarpullido, y/o diarrea, son síntomas que se presentan al contraer el sarampión por lo que se recomienda usar cubrebocas y acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana.

La Secretaría de Salud Jalisco invita a los padres de familia y tutores que aún no han completado el esquema de sus hijos a acudir a la brevedad a su unidad de salud más cercana con la Cartilla Nacional de Salud.

Para mayores informes sobre puntos de vacunación y horarios, pueden comunicarse a la Línea Salud Jalisco al 3338-23-3220 las 24 horas, cualquier día de la semana.

Saber más

Al 18 de febrero en Jalisco se reportan 2 mil 893 casos acumulados de sarampión.

Más de 90% de los casos confirmados se presentaron en personas que no tenían esquemas de vacunación completos.

MF