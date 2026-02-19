Jalisco mantiene control sobre Colomos III; prohíben desarrollos inmobiliarios

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco ratificó la posesión del Gobierno de Jalisco sobre un predio de 11 mil 918 metros cuadrados dentro de la zona de Colomos III, con lo que se extinguió el litigio de particulares por hacerse con el control de terreno dentro del Bosque Los Colomos y se prohíben los desarrollos inmobiliarios dentro de esta zona del Área Natural Protegida (ANP).

La decisión del organismo mantiene la superficie bajo control público y reduce el riesgo de que regrese a particulares. Alrededor de seis hectáreas se encontraban en propiedad del particular Ricardo Ramírez Angulo desde agosto de 2025, quien había reclamado posesión desde 2017, cuando el exgobernador Aristóteles Sandoval anunció su recuperación como espacio natural de Jalisco.

Con la resolución, el TJA decretó el sobreseimiento del caso y cerró la vía contencioso-administrativa local contra la ejecución del terreno, con lo cual el Gobierno estatal lo recuperó. La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, Tatiana Anaya Zúñiga, apuntó que el fallo brinda certeza jurídica al ANP.

“Esta resolución confirma que la recuperación de Colomos III se realizó conforme a derecho y da seguridad jurídica sobre su permanencia como espacio público. La defensa del Bosque Los Colomos es también la protección del patrimonio ambiental de las y los jaliscienses”, comentó.

El particular conocía la ejecución del acuerdo desde su realización e, incluso, había acudido a otras instancias, pero el plazo legal para impugnación concluyó, informó el Gobierno del Estado en un comunicado.

“Cada resolución favorable fortalece la posición del Estado y permite sostener, con bases técnicas y legales, la protección de este espacio frente a nuevos intentos de impugnación”, agregó Anaya Zúñiga.

El pasado 11 de febrero, la Primera Sala Unitaria del TJA reconoció la validez del decreto emitido por el Gobierno estatal en 2018, en el que se establece como “Área Estatal de Protección Hidrológica Bosque Colomos-La Campana”, es decir, Colomos III. También reconoció la prohibición del Ayuntamiento de Zapopan hacia un proyecto de urbanización en la zona.

El Gobierno estatal mantiene otros litigios abiertos contra particulares sobre la posesión de terrenos de Colomos III, que cuenta con una superficie aproximada de 47 hectáreas.

