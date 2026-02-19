Como parte de su candidatura para volver a ocupar la dirigencia estatal del PRI Jalisco para el periodo 2026 - 2030, Laura Haro Ramírez acreditó un historial limpio en cada una de las evaluaciones que conforman los exámenes de control y confianza.

Las evaluaciones incluyeron exámenes médicos, toxicológicos, psicométricos y la prueba del polígrafo. En esta última se realizaron preguntas relacionadas con el desvío de recursos, vínculos con el crimen organizado y extorsión. La priista se sometió a estas pruebas junto a Aurelio Fonseca, quien aspira a la Secretaria General del partido tricolor.

Haro Ramírez hizo un llamado a que el resto de las diligencias de los partidos políticos de Jalisco, así como quien aspire a un cargo público, se sometan a este tipo de pruebas. Recordó que la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, aceptó someterse a exámenes similares.

Laura Haro y Aurelio Fonseca se registrarán como candidatos a la dirigencia estatal del PRI el 21 de febrero.

El pasado 11 de febrero, Haro Ramírez solicitó licencia a su cargo para participar en el proceso de renovación para el periodo 2026-2030. Lo hizo, afirmó, para recorrer el estado, escuchar a la base priista y fortalecer la participación de sectores y organizaciones.

Aunque la convocatoria no establece la obligación de separarse de su cargo, señaló que busca garantizar un proceso interno parejo y enfocado en el diálogo directo con la militancia.

AO

